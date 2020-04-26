أمين «الحرية» بالإسماعيلية يهنئ المصريين بذكرى تحرير سيناء

هنأ المهندس أحمد نصر الله، أمين حزب الحرية المصري بمحافظة الإسماعيلية، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، الشعب المصري بمناسبة ذكرى تحرير سيناء.وقال نصر الله - في بيان له - إن الجيش المصري كان وما زال يقدم دروسًا في التضحية والفداء وحب الوطن منذ أن استعاد أرضه بدماء شهدائه إلى حربه ضد الإرهاب الغاشم ومحاولات النيل من الدولة المصرية وزعزعة الأمن والاستقرار بها.وتابع أن جيش مصر لديه تاريخ حافل بالبطولات على مر العصور، والآن يكتب تاريخًا جديدًا بدماء جديدة ستخلد بأحرف من نور في ذاكرة الوطن، وتؤكد لنا دائمًا أن شعب مصر يستطيع أن يطمئن فقد أصبح له درع وسيف.