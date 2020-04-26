انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق عقار في مدينة نصر

أمرت نيابة مدينة نصر بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة الحريق الذي نشب داخل عقار سكني بشارع أحمد حسني لبيان الأسباب وحصر التلفيات والخسائر، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، قد تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق في إحدى العقارات بشارع أحمد حسني في مدينة نصر، فتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمني، وتمت محاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، وتم إخماد الحريق، دون وقوع إصابات.تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.