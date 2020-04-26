«المركزى»: انخفاض التضخم السنوى للسلع الغذائية خلال مارس

كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، عن انخفاض معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية في مارس 2020 للشهر الثاني على التوالي بعد ارتفاعه لـ 3 أشهر متتالية، وذلك نتيجة انخفاض المساهمة السنوية للخضروات الطازجة.بينما ارتفع المعدل السنوي لتضخم السلع غير الغذائية، وذلك بسبب ارتفاع مساهمة أسعار السلع والخدمات المحددة إداريا وأسعار الخدمات الأخرى، وبالتالي جاء الانخفاض في المعدل السنوي للتضخم العام مدفوعا بانخفاض المساهمة السنوية لاسعار السلع الغذائية، وخاصة الخضروات الطازجة بشكل كبير، والذي حد من المساهمة المرتفعة لأسعار السلع غير الغذائية.وأضاف التقرير أن المعدل الشهري للتضخم العام عكس ارتفاع أسعار الدخان بسبب ارتفاع الضرائب المعلنة من قبل الحكومة، وارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية بسبب ارتفاع أسعار الدواجن واللحوم الحمراء بشكل كبير، إضافة إلى ارتفاع أسعار الخدمات بصفة أساسية بسبب ارتفاع أسعار خدمات الإنترنت والمطاعم والمقاهي والعيادات الخارجية، وقد ظلت أسعارالسلع الاستهلاكية والخضروات والفاكهة الطازجة في معظمها دون تغيير، حيث إن انخفاض أسعار الخضروات الطازجة حد من الارتفاع الموسمي لأسعار الفاكهة الطازجة.وقد ارتفعت أسعار السلع والخدمات المحددة إداريا بمعدل بلغ 1.30%، وارتفعت أسعار الدواجن للشهر الرابع على التوالي بمقدار 2.52%، وأرسعار اللحوم الحمراء بمعدل 1.54%، وارتفعت أسعار المأكولات البحرية والأسماك بمعدل 2.23%، وانخفضت أسعار الخضروات الطازجة بمعدل 1.56% لتستأنف انخفاضها الذي بدأ منذ أكتوبر 2019.