تعافى 81 حالة من فيروس كورونا بدمياط

قال الدكتور محمود طلحة، وكيل وزارة الصحة بدمياط، إن هناك ٨١ حالة تعاف من محافظة دمياط خرجوا من مستشفيات العزل بعد أن تحولت نتائج الفحص لهم من إيجابية إلى سلبية، منذ بداية رصد أول إصابات المحافظةفي شهر مارس الماضي وحتى الآن.وأكمل طلحة في تصريحات صحفية، أن أمس السبت هو أقل معدل إصابات بفيروس كورونا المستجد في محافظة دمياط، حيث تم تسجيل ٣ حالات إيجابية فقط، وبدأ معدل الإصابات في الانخفاض، مضيفا إنه تم تشغيل المدينة الشبابية برأس البر كمستشفى عزل، حيث استقبلت ٦ حالات بعد أن اكتملت سعة مركز التعليم المدنى بدمياط الجديدة، والذى تتواجد فيه حاليا ٧٢ حالة تستكمل العلاج به.