روسيا تسجل 6361 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الروسية، اليوم الأحد، تسجيل 6361 إصابة جديدة بفيروس كورونا داخل البلاد.كما أعلنت هيئة حماية المستهلك الروسية تنفيذ 156 ألف اختبار للكشف عن فيروس كورونا في البلاد خلال يوم أمس السبت، لتتخطى بذلك الحصيلة 2.8 مليون عملية فحص.وذكر بيان للهيئة الروسية، الأحد، أن 173 ألف شخص في روسيا يخضعون للمراقبة الطبية للاشتباه بإصابتهم فيروس كورونا، وتأتي روسيا في المرتبة الثانية عالميا من حيث عدد فحوصات "كورونا" بعد الولايات المتحدة، التي أعلنت أمس عن إجرائها ما يزيد على 5 ملايين اختبار.في سياق متصل، كلّف رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، الجهات المعنية بإعداد مقترحاتها للوقاية من كورونا حتى نهاية أبريل الجاري، تمهيدًا للرفع التدريجي للقيود المفروضة على قطاع الأعمال، كما كلف وزارات العمل والتنمية الاقتصادية والصحة وهيئة حماية حقوق المستهلك بإعداد مقترحات منسقة ومشروعات قرارات ذات شأن.وورد في بيان نشر على موقع الحكومة الروسية أن الخطة تشمل نشاط بعض الشركات والمشروعات الفردية، كما كلف ميشوستين هيئة حماية حقوق المستهلك بتقديم مقترحاتها قبل حلول 27 أبريل بشأن تنظيم التفاعل مع قطاع الأعمال عبر منصة موحدة لبحث القضايا المتعلقة بكيفية مواصلة العمل في ظل الجائحة.