تموين القليوبية: استلام 23441 طن قمح من الفلاحين حتى صباح اليوم

كشف عربى عبدالحليم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية، عن استمرار أعمال توريد القمح من الفلاحين بصوامع وشون وبناكر المحافظة، مشيرا إلى أنه تم استلام 23441 طن قمح من الفلاحين حتى صباح اليوم الأحد.وأضاف مدير تموين القليوبية فى بيان له، أنه تم تحديد 6 شون و3 صوامع لاستقبال القمح لموسم 2020، وهى الشركة القابضة للصناعات الغذائية وتتبعها صوامع مسطرد، وبنكرا الهدى 2 و3، وشونة مطحن بنها، والشركة المصرية للصوامع والمخازن تتبعها صومعة عرب العليقات وصومعة بنها، وبنك التنمية والائتمان الزراعى يتبعه هنجر شبلنجة، وهنجر شبين القناطر، وهنجر كفر شكر، وشونة كفر سعد بحيري.