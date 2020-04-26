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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

«عبدالعزيز» يتفقد العمل بمشروعات العاشر من رمضان

الأحد 26/أبريل/2020 - 11:07 ص
علاء عبدالعزيز
علاء عبدالعزيز
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قام المهندس علاء عبدالعزيز مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، بجولة تفقدية بمشروعات الإسكان الاجتماعي والبنية التحتية الجاري تنفيذها بمدينة العاشر من رمضان، يرافقه المهندس خالد شاهين رئيس جهاز المدينة ومسئولو الجهاز والمشروعات.

واستهل المهندس علاء عبدالعزيز، ومرافقوه الجولة، بتفقد مشروع الإسكان الاجتماعي بحي الأندلس، والذي يحتوي على 12 ألف وحدة سكنية، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 3500 وحدة سكنية ضمن خطة الإسكان الاجتماعي بالمدينة حتى 30 3 2020.

وشدد المهندس علاء عبدالعزيز، على ضرورة الالتزام بخطط الاسكان الاجتماعي خلال العام، وتسليم الوحدات لمستحقيها في المواعيد المقررة دون تأخير، بجانب الانتهاء من تنفيذ المباني الخدمية بحي الأندلس لكي تكتمل وتعمل الخدمات فور استلام المواطن وحدته، وكذا ضرورة الالتزام باتخاذ التدابير الإحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد ولحماية العمال بالمواقع من الإصابة بالفيروس.

وكما تفقد أعمال البنية التحتية المرتبطة بتوسعة طريق مصرالإسماعيلية الصحراوي الجاري تنفيذها، والتي تشمل الأعمال الإنشائية المرتبطة بشبكات المياه والصرف الصحي.

وأثنى مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، خلال جولته بالمدينة، على الجهد المبذول بالمشروعات المختلفة، وكذا استمرار العمل بكثافة بالمواقع ودفع عجلة التنمية بالمدينة، موضحا أن الجولة تأتي تنفيذا لتكليفات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بضرورة دفع العمل بالمشروعات المختلفة، مع إتخاذ التدابير الإحترازية لحماية العاملين بالمواقع من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

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