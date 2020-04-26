مطران سمالوط يترأس قداس أحد توما بكاتدرائية مخلص العالم

ترأس الأنبا بفنوتيوس، مطران سمالوط، صباح الأحد، الأول من الخمسين المقدسة الذي يطلق عليه أحد توما من كاتدرائية مخلص العالم دون حضور شعبي.وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، بفترة الخماسين المُقدسة وهي فترة تمنع خلالها الكنيسة الصوم تمامًا، وتتميز بالنغمات المُفرحة والتي تستخدم في تلاوة الصلوات والنصوص الدينية، إضافة إلى سيطرة اللون الأبيض على المشاهد داخل الكنائس المُغلقة حاليًا، في إطار مؤازرة الدولة في حربها ضد انتشار فيروس كورونا.