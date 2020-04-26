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الأحد 26 أبريل 2020 الموافق 03 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

حقيقة وفاة الفنان أحمد بدير بعد تصدره تريند جوجل

الأحد 26/أبريل/2020 - 11:16 ص
الفنان أحمد بدير
الفنان أحمد بدير
دعاء عبد المقصود
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تنشر "الدستور"حقيقة وفاة الفنان أحمد بدير حيث تصدر اسم الفنان محركات البحث المختلفة خلال الساعات الماضية،وذلك بعد انتشار شائعة وفاته على مختلف صفحات التواصل الاجتماعي فجر اليوم.

أحمد بدير

ونفى الفنان الكبير فى تصريحات خاصة للدستور ما تم تداوله من أخبار عن شائعة وفاته، وقال "أنا الحمد لله بخير وبصحة جيدة وحى أرزق ولا أعلم مصدر هذه الشائعة السخيفة".

محمد لطفى ينشر خبر الوفاة

كانت صفحة منسوبة للفنان محمد لطفي قد نشرت خبر وفاة الفنان الكبير، وكتب عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": «البقاء والدوام لله.. الفنان أحمد بدير في ذمة الله.. ربنا يرحمك ياحبيبي».


حقيقة وفاة أحمد بدير


ونفى نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي خبر وفاة الفنان الكبير، مؤكدًا أنها شائعة لا يعلم مصدرها.
وأضاف الدكتور أشرف زكي، في تصريح لـ«الدستور» أن الفنان بخير وبصحة جيدة.

مسلسل "يا انا يا جدو"

من ناحية أخرى يشارك الفنان في موسم دراما رمضان 2020 في مسلسل "يا أنا يا جدو" والذى كان من المقرر عرضه في رمضان 2019، لكن تم تأجيله.

احداث المسلسل

تدور أحداث المسلسل حول "يوسف" طارق صبري، حفيد أحد الأثرياء ويرغب فى الارتباط بـ "قشطة"، لكن تحدث العديد من المفاجآت، والمواقف الكوميدية.


ابطال المسلسل

مسلسل "يا أنا يا جدو" بطولة أحمد بدير وسارة سلامة ومحمد نجاتي وطارق صبري وأحمد سلامة ومدحت ‏تيخا وعبد الله مشرف ومحمد الصاوي ومنير مكرم وحسن عبد الفتاح، وبعض الوجوه الشابة، وهو من تأليف فتحي الجندي والمنتج ‏الفني أسامة سركيس، إنتاج شركة "دي لايت" لمالكها عصام طنطاوي، ومن إخراج عادل الأعصر.

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