جمعية الأقطان: ندعم المزارعين للتوسع في المساحات المنزرعة

أعلنت الجمعية العامة للأقطان، أنها تواصل دعم زراعات القطن في المحافظات لزيادة المساحات المنزرعة من الأقطان وتجهيز التقاوي بالتنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.وأكد المهندس وليد السعدني رئيس الجمعية العامة لمنتجي الأقطان، أنه ليس هناك خطة واضحة ومعلنة لزراعات القطن هذا العام رغم تجهيز التقاوي للزراعة، ولا يوجد إقبال على زراعات القطن، وليس هناك دورة زراعية، كما أنه لم يتم إخطار الجمعية بسعر الضمان أو تحديد المساحة التي سيتم زراعتها هذا العام، كما أن الجمعية لا تملك الضغط على المزارعين لتحفيزهم على زراعة القطن.وقال إن عملية الزراعة تخضع للعرض والطلب وخاصة مع ارتفاع سعر التكلفة في عمليات الزراعة، مشيرا إلى أن الجمعية ستطالب بزيادة سعر قنطار القطن إلى ٢٥٠٠ جنيه، لطمئنة للمزارع ليواكب ارتفاع الأسعار وتكلفة الإنتاج، حيث أن هناك توجهات إيجابية من الدولة في هذا الإطار، ومطالب بإعداد استراتيجية كاملة ١٠ سنوات، لافتا إلى أن هناك نهضة في صناعة الغزل والنسيج.