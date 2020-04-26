93 إصابة جديدة بكورونا في عمان

أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان، اليوم الأحد، تسجيل 93 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1998.وصنفت مؤسسة "يورومني" العالمية، سلطنة عُمان بين أقل الدول في الشرق الأوسط في قائمة المخاطر السياسية والاقتصادية، بالرغم من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وتراجع أسعار النفط.ونشرت مجلة يورومني نتائج مسح الربع الأول لعام 2020م لمؤشر المخاطر العالمي الذي شمل 174 دولة، مؤكدة أنه جاء مع انتشار جائحة الفيروس وتراجع أسعار النفط بسبب انخفاض الطلب وتفاقم وفرة العرض، وأوضحت أن السلطنة تقع في المركز 47 عالميًا في قائمة الدول الأقل مخاطر.