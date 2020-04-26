إزالة 4 حالات تعدٍ على الأراضي في البحيرة

شدد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على تكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.وقد أسفرت حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية التى نفذتها الوحدات المحلية لمراكز "حوش عيسى - بدر" عن إزالة 4 حالات تعدٍ على مساحة 690 م2 عبارة عن: إزالة 3 حالات تعدٍ علي الأراضي الزراعية بمساحة 590 مترا بنطاق قري الكردود وعزب حوش عيسى عبارة عن أسوار ومبان بالطوب الأبيض وإزالة حالة تعد في المهد علي أرض ولاية الهيئة العامة لمشروعات التنمية بمركز بدر عبارة عن بناء بالطوب الأبيض الجيري علي مساحة 100 متر مربع.ووجه محافظ البحيرة باستمرار وتكثيف الحملات لإزالة جميع التعديات علي أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومنع البناء المخالف، مهيبا بالمواطنين عدم استغلال الظروف والوضع الراهن والجهود التى تقوم بها المحافظة لمحاربة انتشار فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أنه سيتم الضرب بيد من حديد لكل من يحاول التعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ كل الإجراءات القانونية لردع المخالفين.