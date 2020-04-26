رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 26 أبريل 2020 الموافق 03 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

توقعات بانكماش الاقتصاد الكوري الجنوبي 0.3%

الأحد 26/أبريل/2020 - 09:25 ص
كوريا الجنوبية
كوريا الجنوبية
أ ش أ
طباعة
توقع معهد أبحاث خاص في كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، أن ينكمش الاقتصاد الوطني للبلاد بنسبة 0.3٪ هذا العام، حيث تسبب وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في شل الأنشطة الاقتصادية حول العالم.

ومع ذلك، فإن توقعات معهد أبحاث "هيونداي" أعلى من صندوق النقد الدولى، الذي توقع أن ينكمش الاقتصاد الكوري بنسبة 1.2% هذا العام في ضوء توقعاته بأن يواجه الاقتصاد العالمي أسوأ عام له منذ الكساد الكبير في الثلاثينيات بسبب الوباء.. وفقا لما نقلته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.

وقال صندوق النقد الدولي إن الاقتصاد العالمي من المتوقع أن ينكمش بنسبة 3% هذا العام.

لكن معهد "هيونداي" توقع أن ينكمش الاقتصاد الكوري بنسبة 0.9 % في النصف الأول، لكن من المتوقع أن ينمو بنسبة 1.4% في النصف الثاني حيث أعلنت الحكومة عن حزم تحفيز ضخمة لإحياء النمو.

وانكمش اقتصاد كوريا الجنوبية بنسبة 1.4% على أساس ربع سنوي في الربع الأول من هذا العام، مسجلا أكبر انكماش ربع سنوي منذ الربع الرابع من عام 2008.

وفي السياق ذاته، قال وزير المالية الكوري الجنوبي هونج نام كي، الأسبوع الماضي، إن صدمات جائحة كورونا على الصادرات الكورية وأسواق العمل يمكن أن تتسع في الربع الثاني.

وأعلنت الحكومة الكورية الجنوبية، في الأسبوع الماضي، حزمة مساعدات بقيمة 40 تريليون وون (32 مليار دولار أمريكي) للصناعات الرئيسية التي تضررت من الجائحة ومخطط آخر بقيمة 10 تريليونات وون لحماية الوظائف.

وتراجعت صادرات كوريا الجنوبية بنسبة 27% على أساس سنوي في أول 20 يومًا من أبريل إلى 21.7 مليار دولار.

موضوعات متعلقة

أحمد موسى: دراسة تتنبأ بقضاء مصر على كورونا خلال 20 يوما

6 جنيهات.. انخفاض مفاجئ في أسعار الذهب المحلية اليوم 25-4-2020

أول تحرك من «الأعلى للإعلام» ضد إعلان قطونيل

خروج أسرة «يامن» أول مولود بمستشفى العزل بكفر الزيات (صور)

الصور

image description

شبل عبد الجواد: نصر أكتوبر أكبر حرب عالمية في العصر الحديث

image description

بـ«فسيخ ورنجة وبصل».. احتفالات المصريين في شم النسيم (صور)

image description

محمد الباز يوقع عقد نشر "الكتاب الأهم فى الصحافة المصرية" مع دار ريشة

image description

رمضان بلا فانوس.. رزق وفرحة لم يتركهما كورونا للشهر الفضيل

image description

سوق عشوائى بحلوان يتحدى قرارات الحكومة فى غياب الحى (صور)

الأكثر قراءة

حبس سما المصرى 4 أيام على ذمة التحقيق

تفاصيل الحالة الصحية لـ زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون.. هل توفى بالفعل؟

«نيويورك بوست»: وفاة كيم يونج زعيم كوريا الشمالية

أول تحرك من «الأعلى للإعلام» ضد إعلان قطونيل

إنفوجراف

image description

خدمات تقدمها وزارة العدل للمواطنين (إنفوجراف)

image description

خبير استراتيجي: ليبيا أحد أهم محاور الأمن القومي المصري

image description

«الأزهر» يبين 44 مسألة فقهية حول المفطرات (إنفوجراف)

image description

خريطة الأنشطة الاقتصادية الأعلى أجرًا (إنفوجراف)

أيام زمان

ابتهالات بقرار جمهوري.. القصة الكاملة لأنشودة «مولاي» لـ النقشبندي

التمثيل أنقذ فنانًا كبيرًا من التسمم وبتر ساقه.. «هرب من المستشفى فتم شفائه»

سر كراهية توفيق الحكيم لشهر أكتوبر.. فقد فيه شيئًا ثمينًا فشل في استرداده

لهذا السبب نام أحمد زكي في ثلاجة الموتى حيًا ثم أنقذ نفسه من الموت.. «قلبه كاد يتوقف»

نجم الساعة

ابتهالات بقرار جمهوري.. القصة الكاملة لأنشودة «مولاي» لـ النقشبندي

الصحة

هل تقضي أشعّة الشمس على كورونا ؟

افحص نفسك.. علامة في اللثة تشير إلى الإصابة بمرض مزمن

«الصحة العالمية» تحيي اليوم العالمي للملاريا غدًا

تغير لون طبيبين صينيين مصابين بكورونا الى الأسود بعد تعافيهما

منوعات

مؤسسة «فيتش» تتوقع تراجع الاقتصاد الإيطالى بنسبة 8 % بسبب «كورونا»

السياحة أبرز التحديات أمام أوروبا فى مرحلة ما بعد «كورونا»

النشاط البدنى يجعل مرضى الأزمات القلبية يشعرون بتحسن

العلماء يتوصلون إلى تحديد طفرات فى الجين المسبب للبدانة

مقالات الرأي
ثروت الخرباوي
أبطالى فى السينما والدراما.. سلامٌ على الخواجة عبدالقادر
د.أحمد الخميسى
وداعًا سيبولفيدا.. كاتب المقاومة والكبرياء
ماجد حبته
جوْعَى المسلمين أم البريطانيين؟!
نرمين يسر
«حظر التجوال».. اللافتة التى تخلص منها مدبولى
المزيد

الثقافة

كيف وصف «ستانلي لين بول» بائع السوبيا والعرقسوس بالقاهرة؟

احتفالًا بتحرير سيناء.. إتاحة كتاب «الجيش المصرى البرى والبحرى» عبر بوابة الثقافة

«بيت الشعر» ينشر قصيدة «التباس» لـ حسين صالح خلف الله

بالتعاون مع الأوقاف.. هيئة الكتاب: إتاحة 10 عناوين من «رؤية» عبر بوابة الثقافة