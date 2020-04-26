المخرج محمد علي ينتهي من 80% من مشاهد «لما كنا صغيرين»

يسابق المخرج محمد علي، الزمن للانتهاء من تصوير مشاهد مسلسل "لما كنا صغيرين" للنجم محمود حميدة والنجم خالد النبوي وريهام حجاج، والذي يتم عرضه حاليا في الماراثون الرمضاني، حيث انتهى من تصوير 80% من مشاهد العمل، ويكثف ساعات التصوير والتي تصل لأكثر من 10 ساعة متصلة يوميا، للانتهاء من تصوير جميع المشاهد الداخلية، وذلك مع اتباع جميع التدابير الاحترازية والاحتياطات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.و‎تدور أحداث مسلسل "لما كنا صغيرين" في إطار اجتماعي مشوق، حول مجموعة من الأصدقاء يتعرضون للعديد من الأزمات في حياتهم بسبب جريمة قاموا بارتكابها في الماضي.‏ مسلسل ‎"لما كنا صغيرين" تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد علي، وبطولة محمود حميدة، خالد النبوي، ريهام حجاج، نسرين أمين، نبيل عيسي، محمود حجازي، وأشرف زكي، ومن إنتاج أحمد عبدالعاطى.ويشهد العمل عودة النجم محمود حميدة إلى الدراما مرة أخرى بعد غياب 3 سنوات منذ مشاركته فى الجزء الأول من مسلسل "الأب الروحى" من تأليف هانى سرحان وإخراج بيتر ميمى عام 2017، كما يعتبر مسلسل "لما كنا صغيرين" العمل الثالث فقط لمحمود حميدة في الدراما التليفزيونية بعدما قدم "ميراث الريح" عام 2013، وكان التجربة الأولى له رغم تاريخه السينمائى الكبير.