140 وفاة و1737 إصابة جديدة بكورونا فى ألمانيا

أعلنت الصحة الالمانية، اليوم الأحد، عن تسجيل 1737 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 154 ألفا و175 إصابة، كما بلغ عدد الوفيات الجديدة 140 حالة ليرتفع الإجمالي إلى 5640 وفاة.وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، الجمعة الماضية، إن الاتحاد الأوروبي لم يكن مستعدا بشكل جيد لمواجهة أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بشكل مشترك، موضحا في الوقت نفسه أن الدول الأعضاء باتت متفقة الآن على ردود أفعال مشتركة على كل الجبهات تقريبا.وفي مؤتمر صحفي مشترك بتقنية الاجتماعات المتلفزة، قال ماس، عقب اجتماع مع نظيرته الإسبانية أرانشا جونزاليس: "جزء من حقيقة هذا الوباء أننا في أوروبا لم نكن مستعدين جيدا بشكل كاف لنكون قادرين على الاستجابة سويا"، مضيفا أن ألمانيا لديها "اهتمام عظيم" بـ"أوروبا ككل" لتتغلب القارة على الأزمة في أقرب وقت ممكن، حسب النسخة الأوروبية لمجلة "بوليتيكو".ووفقا لما أوردت المجلة عبر موقعها الإلكتروني، فقد ناقش الوزيران خلال اجتماعهما المفاوضات المتعلقة بميزانية الاتحاد الأوروبي المقبلة، وإنشاء صندوق لإنعاش أوروبا في أعقاب الأزمة.