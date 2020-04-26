رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 26 أبريل 2020 الموافق 03 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

140 وفاة و1737 إصابة جديدة بكورونا فى ألمانيا

الأحد 26/أبريل/2020 - 09:14 ص
كورونا
كورونا
وكالات
طباعة
أعلنت الصحة الالمانية، اليوم الأحد، عن تسجيل 1737 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 154 ألفا و175 إصابة، كما بلغ عدد الوفيات الجديدة 140 حالة ليرتفع الإجمالي إلى 5640 وفاة.

وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، الجمعة الماضية، إن الاتحاد الأوروبي لم يكن مستعدا بشكل جيد لمواجهة أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بشكل مشترك، موضحا في الوقت نفسه أن الدول الأعضاء باتت متفقة الآن على ردود أفعال مشتركة على كل الجبهات تقريبا.

وفي مؤتمر صحفي مشترك بتقنية الاجتماعات المتلفزة، قال ماس، عقب اجتماع مع نظيرته الإسبانية أرانشا جونزاليس: "جزء من حقيقة هذا الوباء أننا في أوروبا لم نكن مستعدين جيدا بشكل كاف لنكون قادرين على الاستجابة سويا"، مضيفا أن ألمانيا لديها "اهتمام عظيم" بـ"أوروبا ككل" لتتغلب القارة على الأزمة في أقرب وقت ممكن، حسب النسخة الأوروبية لمجلة "بوليتيكو".

ووفقا لما أوردت المجلة عبر موقعها الإلكتروني، فقد ناقش الوزيران خلال اجتماعهما المفاوضات المتعلقة بميزانية الاتحاد الأوروبي المقبلة، وإنشاء صندوق لإنعاش أوروبا في أعقاب الأزمة.

موضوعات متعلقة

كيف جسد «الاختيار» تطرف نسرين حسن زوجة الإرهابي هشام عشماوي؟

أشرف زكى لـ«الدستور»: خبر وفاة أحمد بدير «شائعة»

الإفراج عن 4011 سجينا بعفو رئاسى

أحمد موسى: دراسة تتنبأ بقضاء مصر على كورونا خلال 20 يوما

الصور

image description

شبل عبد الجواد: نصر أكتوبر أكبر حرب عالمية في العصر الحديث

image description

بـ«فسيخ ورنجة وبصل».. احتفالات المصريين في شم النسيم (صور)

image description

محمد الباز يوقع عقد نشر "الكتاب الأهم فى الصحافة المصرية" مع دار ريشة

image description

رمضان بلا فانوس.. رزق وفرحة لم يتركهما كورونا للشهر الفضيل

image description

سوق عشوائى بحلوان يتحدى قرارات الحكومة فى غياب الحى (صور)

الأكثر قراءة

حبس سما المصرى 4 أيام على ذمة التحقيق

تفاصيل الحالة الصحية لـ زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون.. هل توفى بالفعل؟

«نيويورك بوست»: وفاة كيم يونج زعيم كوريا الشمالية

أول تحرك من «الأعلى للإعلام» ضد إعلان قطونيل

إنفوجراف

image description

خدمات تقدمها وزارة العدل للمواطنين (إنفوجراف)

image description

خبير استراتيجي: ليبيا أحد أهم محاور الأمن القومي المصري

image description

«الأزهر» يبين 44 مسألة فقهية حول المفطرات (إنفوجراف)

image description

خريطة الأنشطة الاقتصادية الأعلى أجرًا (إنفوجراف)

أيام زمان

ابتهالات بقرار جمهوري.. القصة الكاملة لأنشودة «مولاي» لـ النقشبندي

التمثيل أنقذ فنانًا كبيرًا من التسمم وبتر ساقه.. «هرب من المستشفى فتم شفائه»

سر كراهية توفيق الحكيم لشهر أكتوبر.. فقد فيه شيئًا ثمينًا فشل في استرداده

لهذا السبب نام أحمد زكي في ثلاجة الموتى حيًا ثم أنقذ نفسه من الموت.. «قلبه كاد يتوقف»

نجم الساعة

ابتهالات بقرار جمهوري.. القصة الكاملة لأنشودة «مولاي» لـ النقشبندي

الصحة

هل تقضي أشعّة الشمس على كورونا ؟

افحص نفسك.. علامة في اللثة تشير إلى الإصابة بمرض مزمن

«الصحة العالمية» تحيي اليوم العالمي للملاريا غدًا

تغير لون طبيبين صينيين مصابين بكورونا الى الأسود بعد تعافيهما

منوعات

مؤسسة «فيتش» تتوقع تراجع الاقتصاد الإيطالى بنسبة 8 % بسبب «كورونا»

السياحة أبرز التحديات أمام أوروبا فى مرحلة ما بعد «كورونا»

النشاط البدنى يجعل مرضى الأزمات القلبية يشعرون بتحسن

العلماء يتوصلون إلى تحديد طفرات فى الجين المسبب للبدانة

مقالات الرأي
ثروت الخرباوي
أبطالى فى السينما والدراما.. سلامٌ على الخواجة عبدالقادر
د.أحمد الخميسى
وداعًا سيبولفيدا.. كاتب المقاومة والكبرياء
ماجد حبته
جوْعَى المسلمين أم البريطانيين؟!
نرمين يسر
«حظر التجوال».. اللافتة التى تخلص منها مدبولى
المزيد

الثقافة

كيف وصف «ستانلي لين بول» بائع السوبيا والعرقسوس بالقاهرة؟

احتفالًا بتحرير سيناء.. إتاحة كتاب «الجيش المصرى البرى والبحرى» عبر بوابة الثقافة

«بيت الشعر» ينشر قصيدة «التباس» لـ حسين صالح خلف الله

بالتعاون مع الأوقاف.. هيئة الكتاب: إتاحة 10 عناوين من «رؤية» عبر بوابة الثقافة