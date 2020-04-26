100 إصابة جديدة بكورونا فى إسرائيل

أعلنت وزارة الصحة الاسرائيلية، اليوم الأحد، عن تسجيل 100 مصاب جديد بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19".وكانت ​وزارة الصحة​ الإسرائيلية، أعلنت يوم أمس عن تسجيل 405 إصابات بكورونا المستجد ليرتفع عدد الإصابات إلى 3865 بينها 66 فى حالة حرجة.وأعربت المسئولة فى وزارة الصحة فيرد عزرا عن قلقها من ارتفاع عدد الحالات الحرجة والحالات التي تحتاج إلى الارتباط بأجهزة تنفس، مشيرة إلى أن وزارة الصحة تستعد إلى الحالة التي سيحتل بها المصابون بفيروس كورونا 100% من الأسرة فى ​المستشفيات​ الإسرائيلية، وأن المستشفيات تدربت على وضع أن يكون بها 5000 شخص مرتبطين بأجهزة تنفس صناعية.