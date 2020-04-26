شانغهاي تسجل إصابة بكورونا لصيني قادم من أمريكا

ذكرت لجنة الصحة المحلية في بلدية شانغهاي، اليوم الأحد، أن شانغهاي سجلت حالة إصابة وافدة بمرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) وزيادة صفرية في حالات كوفيد-19 المعداة محليا.وكانت الحالة المؤكدة الوافدة لمواطن صيني غادر الولايات المتحدة ووصل إلى مطار شانغهاي بودونج الدولي في 23 أبريل، وظهرت عليه أعراض خلال فترة الملاحظة في العزل وتم تأكيده لاحقا كمريض مصاب بكوفيد-19.وتم إرسال الحالة الوافدة إلى مؤسسة طبية مخصصة للعلاج، بينما تم وضع 43 شخصا كانوا على اتصال وثيق مع المريض على متن الطائرة في الحجر الصحي.وقالت لجنة الصحة المحلية إن ما مجموعه 303 حالات وافدة تم تسجيلها في شانغهاي حتى يوم السبت ومن بينهم 76 مريضا لا يزالون يتلقون العلاج في المستشفى، وأحدهم في حالة خطيرة.وفي يوم السبت، لم يتم الإبلاغ عن أي حالات إصابة جديدة بكوفيد-19 معداة محليا.وحتى يوم السبت، سجلت شانغهاي 339 حالة إصابة محلية مؤكدة، بما في ذلك سبع حالات وفاة.