9 إصابات جديدة بكورونا في نيوزيلندا

أعلنت نيوزيلندا عن تسجيل 9 حالات إصابة جديدة بفيروس كوفيد-19، وهي 4 حالات مؤكدة جديدة وخمس حالات محتملة جديدة، حسب وزارة الصحة اليوم (الأحد).وجاء في بيان للوزارة، أنه من بين الحالات الجديدة التي تم الإبلاغ عنها اليوم، هناك 4 حالات مرتبطة بتجمعات الإصابات الحالية، و5 مرتبطة بحالات مؤكدة معروفة.ويبلغ إجمالي الحالات المؤكدة والمحتملة مجتمعة في نيوزيلندا 1470 حالة، وهناك 1142 حالة شفاء، بزيادة 24 حالة عن يوم السبت. وحاليا، يوجد 7 أشخاص في المستشفى، من بينهم شخص في وحدة العناية المركزة، وفقا للوزارة.وقامت المختبرات النيوزيلندية بعمل اختبارات لنحو 5966 شخصا حتى ليلة أمس، ما يجعل إجمالي عدد الاختبارات عند 120981.وستنتقل نيوزيلندا من مستوى التحذير الرابع أو الأعلى، من كوفيد-19، إلى المستوى الـ3.ولكن مدير عام الصحة الدكتور آشلي بلومفيلد، حثّ الناس على مواصلة توخي الحذر، على الرغم من الإشارة المشجعة بوجود يوم آخر من تسجيل عدد مفرد من حالات الإصابة الجديدة.