جنوب أفريقيا تتعهد بالقضاء على الملاريا أثناء مكافحة كورونا

احتفلت حكومة جنوب أفريقيا اليوم الأحد، باليوم العالمي للملاريا بتعهدها بالقضاء على هذه الآفة أثناء مكافحتها وباء فيروس كورونا الجديد.وقال وزير الصحة في البلاد زويلي مكيزي في بيان "اليوم نحتفل باليوم العالمي للملاريا"، مشيرا إلى أن جنوب أفريقيا تدعم الحملة العالمية "صفر ملاريا".واليوم العالمي للملاريا هو احتفاء دولي يُحتفل به كل عام في 25 إبريل ويسلط الضوء على الجهود العالمية المبذولة لمكافحة الملاريا.وحددت منظمة الصحة العالمية عام 2030 كعام للقضاء على الملاريا.وأفاد مكيزي "إننا مدركون أنه في الوقت الذي نبذل فيه الجهود لمكافحة كوفيد-19، فلا يجب أن نغفل عن تصميمنا على مكافحة الملاريا".ودعت منظمة الصحة العالمية إلى مواصلة الجهود الرامية إلى تقليل التعطل في خدمات الوقاية من الملاريا وعلاجها إلى أدنى حد ممكن خلال انتشار وباء فيروس كورونا الجديد.ويمكن أن يؤدي الفشل في القيام بذلك إلى التراجع عن الخطوات التي تحققت بالفعل وإلى مضاعفة حالات الملاريا هذا العام مقارنة بعام 2018، وفقا لتحليل النمذجة لمنظمة الصحة العالمية.وأشار الوزير إلى أن العديد من إجراءات مكافحة فيروس كورونا الجديد مثل الفحص والاختبار المجتمعي مستمدة من الحملة ضد الملاريا.كما ذكر مكيزي أن حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد في جنوب إفريقيا قد وصلت إلى 4362، مع 86 حالة وفاة مرتبطة بها، حتى يوم السبت، مضيفا أن البلاد أجرت أكثر من 161 ألف اختبار كوفيد-19 حتى تاريخه.