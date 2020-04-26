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الأحد 26 أبريل 2020 الموافق 03 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بغداد وواشنطن يبحثان في يونيو الانسحاب الكامل للقوات الأمريكية

الأحد 26/أبريل/2020 - 08:00 ص
بغداد وواشنطن
بغداد وواشنطن
وكالات
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صرح اللواء الركن عبد الكريم خلف المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، بأن العراق والولايات المتحدة الأمريكية سيبحثان في مفاوضات ستعقد في يونيو المقبل وضع الجداول الزمنية لانسحاب القوات الأمريكية بشكل كامل من البلاد.

وقال خلف لصحيفة الصباح الصادرة اليوم الأحد إن قرار إجراء المفاوضات يأتي "استنادا لقرارات مجلس النواب العراقي بخروج القوات الأمريكية ويكون ذلك باتفاق الطرفين العراقي والأمريكي وأن العلاقة الأمنية بين العراق والولايات المتحدة ستستمر في إطار عمليات التدريب وتبادل الخبرات حتى في حال تنفيذ قرار الانسحاب".

وأضاف أن الحكومة العراقية تسلمت رسالة من الجانب الأمريكي "كانت إيجابية تضمنت بحث العلاقة الاستراتيجية بجميع أشكالها" بين الجانبين بشكل مفصل وأن "العراق سيبحث انسحاب القوات الأجنبية بشكل جدي وتفصيلي"، مشيرا أن "الولايات المتحدة خفضت وبشكل كبير من قواتها بالاتفاق مع الحكومة العراقية كبادرة حسن نية وهناك تفهم وإشارات إيجابية".

وذكر "أن المفاوضات ستناقش جميع أشكال العلاقة بين البلدين في المجالات الاقتصادية والسياسية والأمنية والثقافية المثبتة ضمن اتفاقية الإطار الاستراتيجي الموقعة بين البلدين"، مختتما "إن العراق يريد علاقة طبيعية وعلاقة صداقة مع الولايات المتحدة".

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