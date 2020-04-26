مسؤول عراقي: الوضع الاقتصادي صعب بسبب كورونا وانخفاض النفط

أفاد مسؤول حكومي عراقي بأن الوضع الاقتصادي والمالي للبلاد صعب جدا ومربك من جراء تفشي وباء فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط في السوق العالمية.وقال ماهر حماد وكيل وزارة التخطيط العراقية لصحيفة الصباح- الصادرة اليوم الأحد إن الحكومة العراقية "سارت لتجاوز الأزمة بمسارين اصلاحيين بعيد ومتوسط المدى يتعلق الأول بأن لا يبقى الاقتصاد العراقي مرتبطا بالنفط الذي يتعرض سعره لتقلبات بين الحين والآخر والمسار المتوسط المدى هو اتخاذ إجراءات سريعة والحكومة سائرة بهذين الاتجاهين".وذكر المسؤول العراقي "أن حجم المشكلة كبير وأن من بين الإجراءات التي تم اتخاذها هي ضغط النفقات على جميع مفاصل الدولة بكل قطاعاتها ومحاولة حماية طبقات المجتمع الهشة والفقيرة والقطاع الخاص"، مضيفا أن "المرحلة تتطلب قرارا وإرادة سياسية موحدة وحكومة قوية لاتخاذ قرارات تسهم بتقليل حجم الضرر وأن موضوع تخفيض رواتب الموظفين صعب جدا بالنسبة للدولة وتحاول الحكومة عدم اللجوء إليه وإبعاده عن الأذهان ولكن لابد من عمل هيكلة جديدة للرواتب".وأضاف أن الحكومة ستصدر قرارات "مكملة للتخفيف عن الموظفين منها تخفيض استقطاع وإيجارات الدولة وتخفيض ساعات العمل والسماح للموظف بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي وأن رواتب الشهر الحالي لم يتم المساس بها وأن العراق سيلجأ أيضا للقروض الداخلية والخارجية لتجاوز هذه الأزمة المركبة".