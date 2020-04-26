كندا تحذر من استخدام أدوية الملاريا فى علاج كورونا

حذرت إدارة الصحة في كندا من استخدام أدوية الملاريا هيدروكسي كلوروكوين والكلوركوين لمنع فيروس كورونا المستجد ( كوفيد-19 ) أو علاجه.وقالت إدارة الصحة الكندية إن هذين العقارين قد يسببان آثارًا جانبية خطيرة من بينها مشكلات خطيرة في ضربات القلب، ونصحت بعدم استخدام هذين العقارين إلا بناء على وصفة من طبيب.وحذرت أيضًا إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية يوم الجمعة الماضية، من استخدام مرضى كوفيد-19 أدوية الملاريا.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.