مؤسسة «فيتش» تتوقع تراجع الاقتصاد الإيطالى بنسبة 8 % بسبب «كورونا»

أعلنت مؤسسة (فيتش) للتصنيف الائتماني أحدث توقعاتها بشأن اقتصاد إيطاليا، حيث توقعت أن يتراجع الاقتصاد الإيطالي بنسبة 8 % خلال العام الحالي، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.وأكدت مؤسسة فيتش أن تفشي فيروس كورونا المستجد الذي يصيب الجهاز التنفسي للإنسان تسبب في حالة ركود عالمي وتوقعت أن يتراجع اقتصاد منطقة العملة الأوروبية الموحدة، اليورو بنسبة 7 في المئة.يذكر أن إيطاليا تعد بؤرة تفشى فيروس كورونا في أوروبا وتسجل أعلى معدلات الإصابة في القارة العجوز حيث سجلت أكثر من 193 حالة إصابة مؤكدة وأكثر من 25 ألف وفاة، بينما شفى أكثر من 60 ألف شخص.