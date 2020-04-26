رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 26 أبريل 2020 الموافق 03 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

النشاط البدنى يجعل مرضى الأزمات القلبية يشعرون بتحسن

الأحد 26/أبريل/2020 - 06:24 ص
جريدة الدستور
أ ش أ
طباعة
كشف الباحثون أن مرضى الأزمات القلبية الذين يشاركون في برنامج تحسين نمط الحياة يشعرون بتحسن، خاصة عندما يقومون بنشاط بدني إضافي.

عادةً ما يتم تقديم دروس نمط الحياة لمرضى الأزمات القلبية - تسمى إعادة التأهيل القلبي - إلا إذا كان لديهم سبب معين لعدم ملاءمتها لهم.. تشمل الفصول التمارين الرياضية، والإقلاع عن التدخين، وتقديم المشورة بشأن النظام الغذائي وإدارة الإجهاد، وأهمية تناول الأدوية.

وقال الدكتور"بن أشتون"، الأستاذ في جامعة (ليدز) في بريطانيا: "إن التمرين يحسن اللياقة البدنية التي لها فوائد صحية جسدية وعقلية على حد سواء.. إذا كنت أكثر قدرة على المشاركة في الأنشطة التي تجلب لك السعادة، فمن المرجح أن تتمتع بنوعية حياة أفضل".

وبحثت الدراسة تأثير تلك الفئات على شعور المرضى بالنوبات القلبية بشأن صحتهم الجسدية والعقلية (يشار إليها مجتمعة "جودة الحياة المتعلقة بالصحة").. للنوبات القلبية تأثير ضار على نوعية الحياة، بما في ذلك مشاكل الحركة والرعاية الذاتية والأنشطة اليومية التي يعتبرها الكثير من الناس أمرا مفروغا منه مثل العمل والترفيه.

وأظهر بحث سابق وجود صلة بين إعادة تأهيل القلب وتحسين نوعية الحياة لدى مرضى النوبات القلبية.. ومع ذلك، أجريت معظم هذه الدراسات قبل الأدوية والإجراءات الحديثة مثل الستاتينات لخفض الكوليسترول "الضار" والدعامات لفتح الشرايين المسدودة.

وبالنسبة للنتائج، قام فريق البحث بتجنيد 4570 مريضًا جرى إدخالهم إلى 48 مستشفى في جميع أنحاء إنجلترا بسبب نوبة قلبية مشتبه بها من 2011 إلى 2013.. أكمل المرضى استبيانًا أثناء وجودهم في المستشفى، ثم في شهر واحد وستة و12 شهرًا بعد الخروج من المستشفى.

وتضمنت الأسئلة ما إذا كانوا قد حضروا إعادة تأهيل القلب، ونوعية حياتهم المتصورة، ومستويات نشاطهم البدني.

ووجد الباحثون أن المرضى الذين حضروا إعادة تأهيل القلب لديهم جودة حياة أعلى في جميع الأوقات مقارنة مع أولئك الذين لم يفعلوا ذلك.. كان لدى المرضى الذين ذهبوا إلى إعادة تأهيل القلب ومارسوا 150 دقيقة أو أكثر في الأسبوع درجات حياة أعلى جودة مقارنة بأولئك الذين لم يفعلوا ذلك.

وقال الباحثون "إعادة تأهيل القلب لا تقتصر على ممارسة التمارين الرياضية فحسب، بل أيضًا تقديم المشورة بشأن نمط الحياة والأدوية التي من المحتمل أن تسهم جميعها في جعل الناس يشعرون بتحسن".

موضوعات متعلقة

الإفراج عن 4011 سجينا بعفو رئاسى

أشرف زكى لـ«الدستور»: خبر وفاة أحمد بدير «شائعة»

أول تحرك من «الأعلى للإعلام» ضد إعلان قطونيل

«الأوقاف»: لا مانع من تشغيل قرآن المغرب والفجر بثلاثة ضوابط

الصور

image description

شبل عبد الجواد: نصر أكتوبر أكبر حرب عالمية في العصر الحديث

image description

بـ«فسيخ ورنجة وبصل».. احتفالات المصريين في شم النسيم (صور)

image description

محمد الباز يوقع عقد نشر "الكتاب الأهم فى الصحافة المصرية" مع دار ريشة

image description

رمضان بلا فانوس.. رزق وفرحة لم يتركهما كورونا للشهر الفضيل

image description

سوق عشوائى بحلوان يتحدى قرارات الحكومة فى غياب الحى (صور)

الأكثر قراءة

حبس سما المصرى 4 أيام على ذمة التحقيق

تفاصيل الحالة الصحية لـ زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون.. هل توفى بالفعل؟

«نيويورك بوست»: وفاة كيم يونج زعيم كوريا الشمالية

أول تحرك من «الأعلى للإعلام» ضد إعلان قطونيل

إنفوجراف

image description

خدمات تقدمها وزارة العدل للمواطنين (إنفوجراف)

image description

خبير استراتيجي: ليبيا أحد أهم محاور الأمن القومي المصري

image description

«الأزهر» يبين 44 مسألة فقهية حول المفطرات (إنفوجراف)

image description

خريطة الأنشطة الاقتصادية الأعلى أجرًا (إنفوجراف)

أيام زمان

ابتهالات بقرار جمهوري.. القصة الكاملة لأنشودة «مولاي» لـ النقشبندي

التمثيل أنقذ فنانًا كبيرًا من التسمم وبتر ساقه.. «هرب من المستشفى فتم شفائه»

سر كراهية توفيق الحكيم لشهر أكتوبر.. فقد فيه شيئًا ثمينًا فشل في استرداده

لهذا السبب نام أحمد زكي في ثلاجة الموتى حيًا ثم أنقذ نفسه من الموت.. «قلبه كاد يتوقف»

نجم الساعة

ابتهالات بقرار جمهوري.. القصة الكاملة لأنشودة «مولاي» لـ النقشبندي

الصحة

هل تقضي أشعّة الشمس على كورونا ؟

افحص نفسك.. علامة في اللثة تشير إلى الإصابة بمرض مزمن

«الصحة العالمية» تحيي اليوم العالمي للملاريا غدًا

تغير لون طبيبين صينيين مصابين بكورونا الى الأسود بعد تعافيهما

منوعات

مؤسسة «فيتش» تتوقع تراجع الاقتصاد الإيطالى بنسبة 8 % بسبب «كورونا»

السياحة أبرز التحديات أمام أوروبا فى مرحلة ما بعد «كورونا»

النشاط البدنى يجعل مرضى الأزمات القلبية يشعرون بتحسن

العلماء يتوصلون إلى تحديد طفرات فى الجين المسبب للبدانة

مقالات الرأي
ثروت الخرباوي
أبطالى فى السينما والدراما.. سلامٌ على الخواجة عبدالقادر
د.أحمد الخميسى
وداعًا سيبولفيدا.. كاتب المقاومة والكبرياء
ماجد حبته
جوْعَى المسلمين أم البريطانيين؟!
نرمين يسر
«حظر التجوال».. اللافتة التى تخلص منها مدبولى
المزيد

الثقافة

كيف وصف «ستانلي لين بول» بائع السوبيا والعرقسوس بالقاهرة؟

احتفالًا بتحرير سيناء.. إتاحة كتاب «الجيش المصرى البرى والبحرى» عبر بوابة الثقافة

«بيت الشعر» ينشر قصيدة «التباس» لـ حسين صالح خلف الله

بالتعاون مع الأوقاف.. هيئة الكتاب: إتاحة 10 عناوين من «رؤية» عبر بوابة الثقافة