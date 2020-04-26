تهنئة الرئيس السيسى للشعب بذكرى تحرير سيناء تتصدر اهتمامات الصحف

حازت تهنئة الرئيس عبد الفتاح المصري، للشعب المصري بمناسبة الذكرى الـ38 لتحرير سيناء، على رأس اهتمامات صحف القاهرة الصادرة اليوم الأحد، والتي أبرزت أيضًا تهنئة السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) بهذه المناسبة.وفي التفاصيل، أفردت صحف (الأهرام) و(الأخبار) و(الجمهورية) صفحاتها الرئيسية والداخلية لنقل تحية الرئيس السيسي - في تدوينة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) بمناسبة الذكرى الـ 38 لتحرير سيناء - لشهداء مصر الأبرار من أبناء الشعب ورجال القوات المسلحة الذين خاضوا أشرف المعارك لتحرير سيناء.ونقلت صحيفة (الأهرام) عن الرئيس السيسي قوله: "في مثل هذا اليوم استعادت مصر كامل ترابها الوطني وما كان هذا ليحدث إلا بمعركة نضال وكفاح طويل خاضته مصر على كل الجبهات لتحرير سيناء تحية خالدة في هذا اليوم المجيد إلى شهدائنا الأبرار من أبناء هذا الشعب الأصيل، تحية لرجال القوات المسلحة الذين خاضوا أشرف المعارك، تحية لبراعة المفاوض المصري وكل من شارك في صناعة هذه الملحمة التاريخية.. عاشت مصر وطنا كريما عزيزا نبذل من أجله كل غال ونفيس، كل عام وأنتم بخير".وفي السياق، نقلت صحيفة (الأخبار) تهنئة السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية - عبر صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي - والتي قالت خلالها "إن تحرير سيناء علامة مضيئة في تاريخ مصر الحديث.. حيث بددت مصر فيه الأوهام واستعادت من خلاله آخر شبر من تراب سيناء الحبيبة بفضل سواعد وعقول أبنائها المخلصين وتضحياتهم العظيمة كل عام ومصر عزيزة قوية في تقدم ورخاء دائمًا".وفي شأن آخر، كتبت صحيفة (الأخبار) - تحت عنوان (مدبولي يستعرض فعاليات الثقافة الرقمية في رمضان) - أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي استعرض تقريرا أعدته وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم حول تفاصيل أجندة الفعاليات الرقمية التي تقيمها الوزارة خلال شهر رمضان المبارك، تحت مظلة المبادرة الإلكترونية التي ترعاها وزارة الثقافة بعنوان (خليك في البيت.. الثقافة بين إيديك)، حيث تقام هذه الفعاليات من خلال أجندة رقمية يبث محتواها على القناة الرسمية لوزارة الثقافة على (يوتيوب)، وتتضمن مجموعة من الأنشطة المسجلة والمسابقات التي تهدف إلى إثراء الحصيلة المعرفية لجموع المواطنين من مختلف الشرائح العمرية.وعلى صعيد مختلف، سلطت صحيفة (الأهرام) الضوء على عودة الخدمات تدريجيا بالشهر العقاري والمحاكم والمرور، حيث أكدت عودة بعض الخدمات الحكومية إلى العمل اعتبارا من اليوم تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء الأخير الذي تضمن بعض الإجراءات للتخفيف عن المواطنين وعودة الحياة الطبيعية تدريجيا مع أخذ الاحتياطات اللازمة لمواجهة فيروس (كورونا) المستجد.وأشارت إلى إعلان وزارة العدل عودة العمل بمكاتب توثيق مصلحة الشهر العقاري بدءا من اليوم على مستوى الجمهورية مع قصر الخدمات التي يتم تقديمها للمواطنين على 6 خدمات فقط، وهى إثبات التاريخ للمحررات والتصديق على الدفاتر التجارية ومحضر إيداع وصية (مغلقة) ومحضر فتح وصية (مغلقة) والتوكيل الخاص (صرف المعاش) والإقرارات.أمنيا.. نشرت صحيفة (الجمهورية) إعلان وزارة الداخلية الإفراج عن 4 آلاف و11 من نزلاء السجون، بمناسبة الاحتفال بـ "عيد تحرير سيناء".ونقلت الصحيفة قرار الوزارة والتي ذكرت خلاله - أن ذلك جاء تنفيذا لقرار الرئيس السيسي الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو، بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء، مشيرة إلى أن قطاع السجون قام بعقد اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، حيث انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 3 آلاف و778 نزيلا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.اقتصاديا.. كتبت صحيفة (الأخبار) - تحت عنوان ( توريد القمح بعد الإفطار.. وصرف المستحقات فورا) - أن معدلات توريد القمح ارتفعت - خلال الأيام الماضية - لتصل إلى حوالي 220 ألف طن خلال الأسبوع الأول من التوريد الذي بدأ منتصف أبريل ولم يمنع وباء (كورونا) الفلاحين من تسليم القمح للجان التوريد بالمحافظات، خاصة مع تطبيق كافة الضوابط والقواعد التي تمنع انتشار العدوى بالوباء.وأشارت الصحيفة إلى قرار تنفيذ تيسيرات جديدة لتشجيع المزارعين على التوريد إلى مناطق التوريد بالمحافظات، تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بتقديم كافة التيسيرات للمزارعين لتحفيزهم على توريد القمح المحلي للحد من الاستيراد لمواجهة الظروف والمتغيرات الإقليمية والعالمية بسبب انتشار الوباء.ونقلت (الأخبار) تأكيد وزير التموين على المصيلحي استمرار عملية توريد القمح المحلي في كافة لجان ومواقع الاستلام بكافة المحافظات على أن تبدأ أعمال لجان الفرز والاستلام خلال شهر رمضان من 9 صباحا حتى الرابعة عصرا ومن بعد الإفطار حتى 11 مساء طوال شهر رمضان مع تشكيل غرفة عمليات بوزارة التموين لمتابعة عملية التوريد ويستمر موسم توريد القمح حتى منتصف يوليو القادم.