الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والقاهرة 27 درجة
الأحد 26/أبريل/2020 - 08:00 ص
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الأحد، طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد والسواحل الشمالية الغربية، فيما يكون الطقس لطيفا نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.. بينما سيكون مائلا للحرارة نهارا بارد ليلا والرياح خفيفة على جنوب الصعيد.
وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، يسود طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس؛ مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية.
وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
الصغرى العظمى
القاهرة 15 27
شبين الكوم 15 26
طنطا 15 25
دمنهور 16 24
الإسكندرية 15 22
بلطيم 15 22
مطروح 15 23
السلوم 15 26
سيوة 14 29
بورسعيد 16 24
دمياط 17 25
الزقازيق 15 26
الإسماعيلية 14 26
السويس 15 24
العريش 14 25
رفح 14 24
رأس سدر 18 23
نخل 11 23
نويبع 19 25
طابا 17 24
كاترين 08 22
الطور 18 29
شرم الشيخ 21 28
الغردقة 19 26
مرسى علم 20 26
الفيوم 15 27
بني سويف 15 28
المنيا 15 28
أسيوط 15 29
سوهاج 16 30
قنا 17 31
الأقصر 18 31
أسوان 18 32
أبو سمبل 19 31
الوادي الجديد 16 31
شلاتين 19 27
ابو رماد 19 26
حلايب 20 25
رأس حدربة 19 25
أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:
الصغرى العظمى
مكة المكرمة 24 38
المدينة 18 36
الرياض 20 37
المنامة 25 36
أبوظبي 29 42
الدوحة 26 36
الكويت 21 37
دمشق 06 22
بيروت 16 20
عمان 07 19
القدس 10 18
غزة 13 21
بغداد 15 28
مسقط 29 35
صنعاء 14 25
الخرطوم 25 43
طرابلس 16 26
تونس 15 23
الجزائر 13 17
الرباط 10 19
نواكشوط 19 29
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:
الصغرى العظمى
أنقرة 06 19
إسطنبول 09 20
إسلام آباد 20 35
نيودلهي 24 35
جاكرتا 25 33
بكين 09 22
كوالالمبور 25 32
طوكيو 11 23
أثينا 10 21
روما 09 21
باريس 09 22
مدريد 09 20
برلين 05 19
لندن 09 19
مونتريال 03 12
موسكو 01- 10
نيويورك 06 10
واشنطن 07 18
وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، يسود طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس؛ مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية.
وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
الصغرى العظمى
القاهرة 15 27
شبين الكوم 15 26
طنطا 15 25
دمنهور 16 24
الإسكندرية 15 22
بلطيم 15 22
مطروح 15 23
السلوم 15 26
سيوة 14 29
بورسعيد 16 24
دمياط 17 25
الزقازيق 15 26
الإسماعيلية 14 26
السويس 15 24
العريش 14 25
رفح 14 24
رأس سدر 18 23
نخل 11 23
نويبع 19 25
طابا 17 24
كاترين 08 22
الطور 18 29
شرم الشيخ 21 28
الغردقة 19 26
مرسى علم 20 26
الفيوم 15 27
بني سويف 15 28
المنيا 15 28
أسيوط 15 29
سوهاج 16 30
قنا 17 31
الأقصر 18 31
أسوان 18 32
أبو سمبل 19 31
الوادي الجديد 16 31
شلاتين 19 27
ابو رماد 19 26
حلايب 20 25
رأس حدربة 19 25
أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:
الصغرى العظمى
مكة المكرمة 24 38
المدينة 18 36
الرياض 20 37
المنامة 25 36
أبوظبي 29 42
الدوحة 26 36
الكويت 21 37
دمشق 06 22
بيروت 16 20
عمان 07 19
القدس 10 18
غزة 13 21
بغداد 15 28
مسقط 29 35
صنعاء 14 25
الخرطوم 25 43
طرابلس 16 26
تونس 15 23
الجزائر 13 17
الرباط 10 19
نواكشوط 19 29
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:
الصغرى العظمى
أنقرة 06 19
إسطنبول 09 20
إسلام آباد 20 35
نيودلهي 24 35
جاكرتا 25 33
بكين 09 22
كوالالمبور 25 32
طوكيو 11 23
أثينا 10 21
روما 09 21
باريس 09 22
مدريد 09 20
برلين 05 19
لندن 09 19
مونتريال 03 12
موسكو 01- 10
نيويورك 06 10
واشنطن 07 18