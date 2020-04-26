الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والقاهرة 27 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الأحد، طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد والسواحل الشمالية الغربية، فيما يكون الطقس لطيفا نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.. بينما سيكون مائلا للحرارة نهارا بارد ليلا والرياح خفيفة على جنوب الصعيد.وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، يسود طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس؛ مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية.وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:الصغرى العظمىالقاهرة 15 27شبين الكوم 15 26طنطا 15 25دمنهور 16 24الإسكندرية 15 22بلطيم 15 22مطروح 15 23السلوم 15 26سيوة 14 29بورسعيد 16 24دمياط 17 25الزقازيق 15 26الإسماعيلية 14 26السويس 15 24العريش 14 25رفح 14 24رأس سدر 18 23نخل 11 23نويبع 19 25طابا 17 24كاترين 08 22الطور 18 29شرم الشيخ 21 28الغردقة 19 26مرسى علم 20 26الفيوم 15 27بني سويف 15 28المنيا 15 28أسيوط 15 29سوهاج 16 30قنا 17 31الأقصر 18 31أسوان 18 32أبو سمبل 19 31الوادي الجديد 16 31شلاتين 19 27ابو رماد 19 26حلايب 20 25رأس حدربة 19 25أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:الصغرى العظمىمكة المكرمة 24 38المدينة 18 36الرياض 20 37المنامة 25 36أبوظبي 29 42الدوحة 26 36الكويت 21 37دمشق 06 22بيروت 16 20عمان 07 19القدس 10 18غزة 13 21بغداد 15 28مسقط 29 35صنعاء 14 25الخرطوم 25 43طرابلس 16 26تونس 15 23الجزائر 13 17الرباط 10 19نواكشوط 19 29وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:الصغرى العظمىأنقرة 06 19إسطنبول 09 20إسلام آباد 20 35نيودلهي 24 35جاكرتا 25 33بكين 09 22كوالالمبور 25 32طوكيو 11 23أثينا 10 21روما 09 21باريس 09 22مدريد 09 20برلين 05 19لندن 09 19مونتريال 03 12موسكو 01- 10نيويورك 06 10واشنطن 07 18