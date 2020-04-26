أشرف زكى لـ«الدستور»: خبر وفاة أحمد بدير «شائعة»

أثيرت أخبار منذ قليل عن وفاة الفنان القدير أحمد بدير؛ إلا أن نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، نفى هذا الخبر، مؤكدًا أنها شائعة لا يعلم مصدرها.وأضاف الدكتور أشرف زكي، في تصريح لـ«الدستور» أن الفنان أحمد بدير بخير وبصحة جيدة.يذكر أن الفنان محمد لطفي أعلن منذ قليل على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن وفاة الفنان القدير أحمد بدير دون ذكر أي تفاصيل، وهو ما نفاه الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية.