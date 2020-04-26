دفاعات الجيش الليبى تسقط طائرة تركية فى بوقرين

أعلنت شعبة الإعلام الحربي للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، عن إسقاط مسيرة تركية في منطقة بوقرين شرق مدينة مصراته.وقالت شعبة الإعلام في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قبل دقائق: "منصات الدفاع الجوي بالقوات المُسلحة العربية الليبية تستهدف طائرة تركية مُسيّرة أقلعت من الكلية الجوية - مصراته وحاولت إستهداف تمركزات الوحدات العسكرية، وتقوم بإسقاطها في منطقة بوقرين شرق مدينة مصراته".وكانت صحيفة المشهد أفادت في وقت سابق نقلا عن مصادر عسكرية، عن إسقاط دفاعات الجيش الوطني الليبي مسيرة تركية في منطقة الوشكة جنوب شرق مدينة مصراته.ونقلت قناتي العربية والحدث، عن مصادر تأكيدها، أن ضباط أتراك يقودون المعارك حاليًا في ليبيا؛ حيث أرسلت أنقرة مجموعات من الجيش التركي للقيام بمهام متعددة، من بينهم مهندسون وقوات من البحرية التركية وعناصر اتصال ومجموعات لتخطيط المهام على الأرض".