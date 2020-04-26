أمن سوهاج ينجح فى تحرير طفل مختطف مقابل فدية مالية

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، في تحرير طفل اختطفه 4 أشخاص بدائرة مركز المنشأة مقابل فدية مالية، وتم تسليم الطفل المختطف إلى أهله، كما تم ضبط الجناة الذين اعترفوا بارتكابهم الواقعة.بدأت الواقعة بتلقى اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة المنشأة، يفيد تلقيه بلاغًا من أحد الأشخاص يفيد اختفاء نجل شقيقه الطفل "سيف. ح" 6 سنوات، عقب خروجه من المنزل لشراء بعض الطلبات من محل مجاور لمسكنه، وأن والده يعمل بدولة الإمارات الشقيقة من فترة طويلة.وفى وقت لاحق حضر المبلغ مرة أخرى وأفاد أنه تلقى اتصالًا هاتفيًا من مجهول بأن الطفل مخطوف وأنه يطلب فديه مالية كبيرة لإطلاق سراحه.وعلى الفور وعقب عرض البلاغ على اللواء عبدالحميد أبو موسى مدير إدارة المباحث الجنائية قرر سرعة تشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة وملابساتها وإعادة الطفل لأسرته سالمًا.تم تشكيل فريق البحث الذى ضم ضباط إدارة البحث الجنائي بالمديرية والمقدم أحمد عزت مفتش مباحث مركزي العسيرات والمنشأة والرائد إسلام كريم رئيس وحدة مباحث مركز المنشأة، بالاشتراك مع فرع الأمن وتم فحص كافة تعاملات الطفل المختطف وآخر شهود رؤية للطفل وفحص المعروف عنهم ارتكاب مثل تلك الواقعة.أسفرت الجهود عن أن وراء ارتكاب الواقعة كلًا من: "ر. م" 26 سنة، و"أ. م" 24 سنة عاطل، و"ك. م" 36 سنة عامل، و"ط. ا" 22 سنة عامل، جميعهم يقيمون بناحية روافع العيساوية حيث قام المتهم الثاني بتتبع تحركات الطفل وقام بإبلاغ المتهم الأول والذى قام بدوره بتحريك المتهم الثالث والرابع لإتمام عملية الخطف للطفل مستخدمين في ذلك مركبة توك توك وتم تسليمه للمتهم الأول الذى قام باحتجازه داخل مسكنه بالظهير الصحراوي.تم تحديد مكان احتجاز الطفل وتمت مداهمة المسكن وضبط المتهم الأول وبرفقته المتهم الرابع والطفل المختطف وبتضييق الخناق عليهما اعترفا بارتكاب الواقعة مع المتهم الثاني والثالث وتم ضبطهما وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه التحريات اعترفوا جميعا بارتكابهم الواقعة مجتمعين لمرورهم بضائقة مالية ولعلمهم بأن والد الطفل ثرى ويعمل منذ فترة بإحدى الدول العربية ويملك المال.تم تحرير محضر بالواقعة كما تم العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.