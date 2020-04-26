تزيين ميدان الشهيد أحمد المنسى بمنيا القمح

كلف حسني الحاجري، رئيس مجلس مدينة منيا القمح، السبت، نوابه بتنظيف تمثال الشهيد البطل أحمد صابر المنسي، قائد الكتيبة 103، ووضع الورود عليه ليظهر بالشكل اللائق تخليدًا لروح الشهيد المنسي.ويأتي ذلك تزامنا مع عرض مسلسل "الاختيار" الذى يجسد حياة الشهيد البطل أحمد صابر المنسى ابن مدينة منيا القمح، ويقوم بدوره الفنان أمير كراره.والجدير بالذكر أن الشهيد منسي ولد سنة ١٩٧٧ بمحافظة الشرقية، واستشهد في 7 يوليو 2017 بالهجوم الانتحاري الذي وقع على كتيبته فى مدينة رفح بسيناء.