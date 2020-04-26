الصين: 11 حالة إصابة جديدة بكورونا دون تسجيل وفيات

أظهرت بيانات لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم الأحد تسجيل 11 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا مقابل 12 حالة في اليوم السابق دون تسجيل وفيات.وكان من بين هذه الحالات الجديدة 6 حالات منقولة محليًا من بينها 5 حالات في إقليم هيلونج جيانج الحدودي الشمالي الشرقي وحالة واحدة في إقليم قوانجدونج بجنوب شرق البلاد المجاور لهونج كونج.وأظهرت بيانات اللجنة أن الحالات الخمس المتبقية واردة من الخارج بتراجع عن 11 حالة في اليوم السابق.وأعلنت اللجنة أيضًا 30 حالة إصابة جديدة لأشخاص لم تظهر عليهم أعراض بزيادة طفيفة عن 29 حالة سجلت في اليوم السابق.ويبلغ الآن إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في الصين 82827 حالة، بالإضافة إلى 4632 حالة وفاة.