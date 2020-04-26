وزيرة الهجرة: أتعامل مع ملف عودة المصريين العالقين كأم

قالت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن الدولة وكافة مؤسساستها تعمل لعودة المصريين العالقين بالخارج، وخصوصًا اللجنة التي تم تشكيلها برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وعضوية وزارات الهجرة والخارجية والصحة والطيران، مشيرة الى أن جدول الرحلات مستمر ولدينا مجموعات كثيرة سواء في إفريقيا أو أوروبا وغيرها من الدول وجميع الرحلات تسير وفقًا لجدول زمني وفقًا لأعداد المصريين العالقين بالدول وخطوط الطيران وأن كافة الجهات المعنية تعمل على قدم وساق.وأضافت وزيرة الهجرة في تصريحاتها لبرنامج "كل يوم" أن، الرئيس عبدالفتاح السيسي علق بنفسه بخصوص العالقين بأن يتم اجلائهم ورجوعهم لوطنهم، لافتة إلى أن العالم يمر بظروف استثنائية لم نرها من قبل والدولة تبذل أقصى ما لديها لاستيعاب كافة الراغبين في العودة، ولن نغلق الباب أمام ابنائنا ونحن الآن نستهدف العالقين من ليس له سكن وحالات غيرها التي تم الإعلان عنها، وكل الطلبات يتم عرضها على اللجنة ورئيس الوزراء والقيادة السياسية وأوكد: مصر لم ولن تغلق بابها أمام ابنائها.ولفتت السفيرة إلى أن، البعض يتصور أن وزارة الهجرة هي صاحبة القرار بالعكس وزارة الهجرة هي جزء من اللجنة المشكلة برئاسة رئيس الوزراء، وهناك الكثير من يستغلون الازمة لهدم ما تقوم به الدولة من جهود وتعمل على ترويج الشائعات، والرد عليها أمر هام خصوصًا خلال الظروف التي نمر بها.وحول الطلبة المصريين بالسودان، أكدت وزيرة الهجرة أننا نجحنا في رجوع أكثر من ٢٠٠٠ طالب وعالق بالسودان بالتعاون مع كافة الجهات المعنية بمصر والسودان، موضحة أن هناك وضع استثنائي بالسودان لان الحظر بها يبدأ من ٦ صباحا الى ٦ مساءا فالوقت ضيق جدًا للوصول للمعابر فضلًا عن غلق المعابر أيضًا، ولذلك نطلب من الطلاب الالتزام بالاجراءات الاحترازية التي حددتها دولة السودان والتسجيل في السفارة المصرية ليتم ارجاعهم عندما تسمح الظروف.وتابعت: لا أتعامل مع ملف العالقين فقط كمسئول في مقابل مواطن بل أتعامل معهم كأم، مشيرة إلى أننا اخذنا في اعتبارنا توفير كافة الاجراءات الرعاية لهؤلاء الطلاب لصغر سنهم وطول المسافة واتخاذ كافة الاجراءات حيالهم.وأكدت وزيرة الهجرة أن، اللجنة تتابع يوميًا كافة المستجدات والطلبات التي ترد لها على مدار اليوم، لافتة إلى أن هناك استفسارات وطلبات ترد من المواطنين بالخارج اكتشفوا عدم وجود الدول المتواجدين بها بجدول الرحلات المعلن وحاليًا البعثات الدبلوماسية تقوم بجمع تلك الطلبات ومراجعة اللجنة والإبلاغ عن وجود عالقين لديهم.واختتمت السفيرة نبيلة مكرم: هناك حرص شديد لرجوع العالقين، وهناك تعليمات بتكثيف الرحلات لوجود عدد كبير من العالقين في أسرع وقت فهناك جهد كبير تقوم به وزارة الطيران والسفارات المصرية بالخارج ووزارة الصحة لإجراء الكشف وتوفير المتابعة الصحية للعائدين من الخارج، مؤكدة أن هذا الجهد سيستمر حتي نطمئن على كل أبناءنا بالخارج.