«اديتهمله بشياكة».. عبدالباسط حمودة يكشف تفاصيل خلافه مع حكيم

كشف المطرب الشعبي عبدالباسط حمودة، تفاصيل الخلاف بين وبينه المطرب حكيم، بعد أن تجاوز الأخير في حقه خلال أحد البرامج.وقال عبدالباسط، خلال لقائه مع المخرجة إيناس الدغيدي، في برنامج"شيخ الحارة والجريئة" المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس": "حكيم اتكلم مع مذيع، وقال كلمتين مش حلوين، لكن رجع تاني قال عبدالباسط حمودة من أحلى الأصوات اللي جابتها مصر".وأضاف: "أول ما شفت حكيم، اديتهمله لكن بشياكة مش بقلة أدب، قلت له عيب تبقى نجم كبير وتقول كده، أما تتكلم عن المطربين اتكلم كويس".وأردف: "كان جايب اتنين مبيغنوش، واحد اسمه شيكو، وقاله متعملش زي المطربين التانية، طب هو فيه مين غيري؟".وتابع: "المطربين عمرهم ما اتخانقوا معايا لأنهم عارفين عبدالباسط قليل الأدب مبيسكتش بيخافوا مني".