أستراليا تطلق تطبيقًا لتتبع المخالطين للمصابين بكورونا
الأحد 26/أبريل/2020 - 05:36 ص
وكالاتطباعة
تطلق الحكومة الأسترالية في وقت لاحق اليوم الأحد تطبيقًا مثيرًا للجدل للمساعدة في تتبع الأشخاص الذين خالطوا أشخاصًا مصابين بـ«كوفيد-19»، ويعتمد التطبيق على برنامج «تراستوجيذر» السنغافوري، والذي يسجل اتصالات البلوتوث التي يجريها الهاتف مع الآخرين حتى يتمكن المستخدم من تقديم هذه البيانات إلى السلطات الصحية في الولاية حال إصابته بالفيروس.
و نقلت وكالة الأنباء الأسترالية عن وزير الشؤون الداخلية بيتر داتون، الذي تعافي من الإصابة بـ«كوفيد- 19»، قوله إنه أسلوب أكثر فعالية من التحقق من مذكراتك أو محاولة تذكر المكان الذي كنت فيه.
وأضاف أنه تم حل مشكلة الخصوصية، وأن التطبيق سيساعد السلطات على وقف انتشار الفيروس.
و نقلت وكالة الأنباء الأسترالية عن وزير الشؤون الداخلية بيتر داتون، الذي تعافي من الإصابة بـ«كوفيد- 19»، قوله إنه أسلوب أكثر فعالية من التحقق من مذكراتك أو محاولة تذكر المكان الذي كنت فيه.
وأضاف أنه تم حل مشكلة الخصوصية، وأن التطبيق سيساعد السلطات على وقف انتشار الفيروس.