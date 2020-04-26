ترامب يبحث هاتفيًا مع رئيسى رومانيا ورواندا الجهود المشتركة لمكافحة كورونا

بحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هاتفيًا مع رئيس رومانيا كلاوس يوهانيس جهود الدولتين للقضاء على فيروس كورونا وإعادة فتح اقتصادهما.وقال جود دير نائب المتحدث الصحفي باسم البيت الأبيض إن، الرئيس ترامب أكد مجددا أن الولايات المتحدة تعمل بقوة لرعاية المواطنين الأمريكيين في الداخل كما تساعدهم في الخارج بما في ذلك في رومانيا.وأضاف أن الرئيسين، ناقشا القضايا الثنائية والإقليمية، وشكر الرئيس ترامب نظيره الروماني على كونه حليفًا قويًا ضمن حلف شمال الأطلسي (ناتو) يفي بالتزام بلاده بالمشاركة في تحمل الأعباء المالية في الحلف.ومن ناحية أخرى، بحث الرئيس ترامب هاتفيًا اليوم مع الرئيس الرواندي بول كاجامي جهود الدولتين لمكافحة فيروس كورونا " كوفيد ـ 19 ".وأعرب ترامب خلال الاتصال الهاتفي عن دعمه القوي لشعب رواندا، كما عرض تقديم معونات إضافية للمساعدة في مواجهة الجائحة، واتفق ترامب وكاجامي على أن الولايات المتحدة ورواندا ستتعاونان سويًا في المعركة التي تستهدف القضاء على فيروس كورونا.