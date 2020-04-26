جامعة عين شمس تنفى إغلاق المستشفى التخصصى بسبب إصابات كورونا

نفت جامعة عين شمس، صحة الخبر الذي نشر مساء اليوم بأحد المواقع الإخبارية، بشأن إغلاق مستشفى عين شمس التخصصي؛ بسبب إصابات بين الطاقم الطبى بفيروس كورونا، مؤكدة أن الخبر عارٍ تمامًا عن الصحة، وأن المستشفي يعمل بكامل طاقته بدون أدنى مشكله.وطالبت إدارة الجامعة- في بيان صحفي لها صدر منذ قليل- بكافة أعضاء المجتمع الجامعي ومنسوبيه من أعضاء هيئة تدريس وإداريين وعاملين بالامتناع تمامًا عن الإدلاء بأية بيانات أو استخدام مواقع التواصل الاجتماعي أو الواتس آب في نشر وتداول أية أخبار أو معلومات عن الأحداث الجارية، ومراعاة ما يمر به الوطن في هذا الظرف الدقيق واللحظات الفارقة.وأكدت إدارة الجامعة، أن المصدر الوحيد والرسمي للأخبار هو المركز الإعلامي التابع للجامعة، محذرة من يخالف ذلك النهج بأنه سيتعرض للتحقيق الفوري والمسآءلة القانونية، مشيرة إلى أنه تحتفظ بحقها القانوني في اتخاذ كافة سبل حق الرد للتصدي لوسائل الإعلام التي تروج لمثل هذه الأخبار المغرضة؛ لما يسببه ذلك من إثارة البلبلة بين الرأي العام، ونشر حالة من الخوف والتوتر داخل المجتمع المصري.