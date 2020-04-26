تفاصيل الحلقة الثانية من «الاختيار».. استقالة عشماوى والثأر لجنود رفح

حققت الحلقة الثانية من مسلسل "الاختيار" نسبة مشاهدة كبيرة، وتصدر مشهد استقالة هشام عشماوي من القوات المسلحة أبرز الأحداث خلال الحلقة الثانية.ويريد يريد هشام العشماوي، الذي يقدم شخصيته الفنان أحمد العوضي، أن ينضم لجماعة جبهة النصرة في سوريا للقيام بعمليات إرهابية.ومن ناحية أخرى تصدرت أزمة البنزين، وقت حكم جماعة الإخوان الإرهابية لمصر، أحداث الحلقة، كما ظهرت كواليس عملية الثأر من الإرهابيين الذي قاموا بتنفيذ حادث رفح الأول، والذي راح ضحيته عدد كبير من المجندين وقت مدفع الإفطار في رمضان عام 2012، ويوضح المسلسل كيفية التخطيط لهذه العملية والقبض على الإرهابيين في أحد المزارع بالعريش.يشار إلى أن مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد ومها نصار وضياء عبدالخالق وإنعام سالوسة ومحمود حافظ، ومن تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، ومن إنتاج تامر مرسي، ويعرض يوميًا على قناة on e في تمام الساعة التاسعة مساءً.وتدور أحداث المسلسل حول تجسيد أمير كرارة لشخصية الشهيد الأسطورة أحمد المنسي، الذي استشهد عام 2017 أثناء إحدى العمليات الإرهابية في سيناء، ويقدم خلال أحداث المسلسل شخصية الإرهابي هشام عشماوي الذي كان ضابطًا بالقوات المسلحة وتم القبض عليه وإعدامه.ويشارك في المسلسل عدد كبير من النجوم كضيوف شرف، حيث ظهر في الحلقات الأولى، حتى الآن، الفنان إياد نصار بدور قائد قوات المظلات، وآسر ياسين بدور النقيب علي صديق المنسي بالصاعقة، والفنان ماجد المصري بدور قائد المنسي في مركز التدريب الخاص به، والفنان محمد رجب بدور صديق المنسي في القوات المسلحة، وصلاح عبدالله بدور والد محمد رجب.