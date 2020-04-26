شباب قرية بالمنوفية يوزعون الوجبات على العمالة والمسافرين

يستيقذ شباب قرية زاوية جروان بالمنوفية بكل حماس وحب، يوميا في شهر رمضان المعظم، ليس ليقوموا بالجلوس أمام التلفاز ولا لممارسة أى أنشطة أخرى، لكن يدفعهم حب الخير والعمل على خدمة الفقراء والمحتاجين.بدأت الفكرة منذ عشر سنوات، وظهرت هذا العام مع ما يستحدث، حيث رفع شباب القرية التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية شعار "لن تثنيا الأزمة الحالية عن مواصلة المشوار".ويشارك أغلب أهالى البلدة فى التبرعات سواء كانت مادية أو عينية، فمنهم من يتبرع باللحوم والأرز والمكرونة ومنهم من يفضل التبرع بالأموال، ويقوم القائمون على المشروع بشراء ما يلزمهم ويتم عمل أكثر من ٣٠٠ وجبه يوميا.وأكد أيمن الدهشوري، منسق المبادرة، أنها تعمل لخدمة العمالة غير المنتظمة أولا، كما أن المسافرين عبر الطريق الإقليمى بالمنوفية سيكون لهم نصيب من الوجبات خلال الأيام القادمة.ولفت إلى أن عدد المشاركين بالمبادرة 15 شخصًا من المتطوعين، حيث يوزعون الوجبات على أسر العمالة غير المنتظمة، والتى تضررت كثيرًا في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.