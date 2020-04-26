3 ضحايا بتحطم طائرة فى الولايات المتحدة

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم بتحطم طائرة خفيفة في مقاطعة "إلكو" بولاية نيفادا الأمريكية.ونقل موقع (Elko Daily) أن رئيس شرطة المقاطعة المذكورة، قال إن الحادث وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، حيث اكتشف رجال الإنقاذ حطام الطائرة على بعد 40 كيلومترا من الحدود مع ولاية يوتا.وبحسب الشرطة، كان من بين ركاب الطائرة، رجل وامرأة وطفل وجميعهم من ولاية أريزونا، ولم يتم الكشف عن بيانات الضحايا.ووفقا للمصدر، فإن الشرطة المحلية فتحت تحقيقا مشتركا مع إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية والمجلس الوطني لسلامة النقل، للوقوف على مجريات الحادث.