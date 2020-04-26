مسيرات احتجاجية ضد نتنياهو رغم فيروس «كورونا»

برغم القواعد الإرشادية التي تقضي بمنع التجمعات العامة بسبب جائحة فيروس كورونا، احتشد الآلاف من الإسرائيليين في وسط تل أبيب، اليوم السبت، للاحتجاج على سياسات حكومة بنيامين نتنياهو.وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، قال متحدث باسم الشرطة إن المئات شاركوا في الاحتجاج، لكن تقارير إعلامية أشارت إلى مشاركة الآلاف.وتأكد المحتجون من الوقوف على مسافة مترين على الأقل من بعضهم البعض في مراعاة لقواعد التباعد الجسدي الرامية إلى وقف انتشار المرض.وذكرت حركة ما يسمى بـ "الرايات السوداء" أن الديمقراطية تآكلت بسبب حكومة نتنياهو واحتجت كذلك ضد حكومة الوحدة بين نتنياهو ومنافسه السياسي بيني جانتس، التي تم تشكيلها كوسيلة لمساعدة البلاد على تجاوز الأزمة الصحية.وفقا لتقارير وسائل الإعلام، دعا كرمي جيلون، الرئيس السابق لجهاز الأمن العام الداخلي (شين بيت)، إلى وضع حد "لحملة التشويه العدوانية التي يستهدف بها نتنياهو قضاة المحكمة العليا"، وقال إنه إذا قُتل قاض فستقع المسئولية على عاتق نتنياهو.ويدفع نتنياهو بأن اتهامات الفساد التي يواجهها هي محاولة انقلاب بحكم الأمر الواقع ودأب على انتقاد النظام القضائي في البلاد.