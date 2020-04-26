مقتل شاب على يد 3 آخرين فى كفر الشيخ

قام 3 شباب بقرية شوري التابعة لمدينة برج البرلس بكفر الشيخ، بطعن شاب يدعي يوسف صبري شرشير، 21 عامًا، بأله حادة في منطقة البطن، مما أدى إلي مصرعه في الحال متأثرًا بإصابته، وذلك بعد شجار بينهم، وعلي الفور قام الأهالي بالقبض على القتلة واقتيادهم لقسم الشرطة.وتلقى اللواء محمود حسن، مدير أمن كفر الشيخ، بلاغًا يفيد بقيام 3 شباب بطعن آخر بسكين ووفاته فى الحال متأثرًا بإصابته، وعلى الفور انتقل إلى مكان الحادث مأمور مركز شرطة البرلس، يرافقه الرائد محمد أبو الخير، رئيس مباحث المركز.وتبين أن المجني عليه، هو يوسف صبرى محمد شرشير، 21 عامًا، وأن 3 شباب يتزعمهم شباب من عائله «كمون»، قاموا بطعن المجني عليه بسكين فى البطن بسبب الخلافات بينهم، ومحاولتهم الحصول على ما بحوزته من أموال، حيث لقى المجني عليه مصرعه في الحال، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى برج البرلس، وتحرر محضر بالواقعة.