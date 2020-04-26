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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

عدد إصابات كورونا يتجاوز الـ 18 ألفًا فى أيرلندا

الأحد 26/أبريل/2020 - 12:53 ص
جريدة الدستور
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أعلنت وزارة الصحة الأيرلندية، تسجيل 377 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 18561.

وذكرت الوزارة - في بيان بثته على موقعها الإلكتروني الرسمي - أنه جرى تسجيل 42 حالة وفاة جديدة، كما يوجد 10 حالات معرضة للوفاة ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس إلى 1063 حالة.

وكان رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فارادكار حذر في وقت سابق من أنه في حال لم يأخذ الناس الإجراءات الاحترازية التي فرضتها الحكومة على محمل الجد، فيمكن تمديد فترة الإغلاق الحالية لمدة أسبوعين أو ثلاثة أسابيع.

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