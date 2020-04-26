رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 26 أبريل 2020 الموافق 03 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس «الصداقة الكورية» ينفى أنباء وفاة زعيم كوريا الشمالية

الأحد 26/أبريل/2020 - 06:07 ص
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
نفى رئيس جمعية الصداقة الكورية أليخاندرو كاو دي بينوس، التقارير الإخبارية المتداولة، حول وفاة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون.

وقال أليخاندرو كاو دي بينوس، إن هذه الشائعات حول وفاة كيم جونغ أون "كاذبة وخبيثة".

وفي وقت سابق، ظهر نبأ على موقع التواصل الاجتماعي الصيني (Weibo) حول وفاة رئيس كوريا الشمالية وقال صاحبه، إنه حصل على هذه المعلومة من مصدر "موثوق".

وكانت وسائل إعلام أمريكية نقلت الأسبوع الماضي عن مسؤول أمريكي، لم تذكر اسمه أن الولايات المتحدة تتحقق مما إذا كان الزعيم الكوري في حالة خطرة بعد عملية جراحية أجريت له.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، أظهرت صور أقمار صناعية راجعها مركز أبحاث مختص بكوريا الشمالية مقره واشنطن، قطارًا يرجح أنه خاص بالزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، عند منتجع داخل البلاد هذا الأسبوع.

وذكرت مصادر أن، الصين أرسلت فريقًا طبيًا إلى كوريا الشمالية، لتقديم الاستشارة لبيونغ يانغ في إطار متابعة صحة الزعيم كيم جونغ أون.

وحسب المصادر، فإن فريقًا برئاسة مسؤول رفيع في قسم العلاقات الدولية للحزب الشيوعي الصيني، غادر بكين متوجهًا إلى كوريا الشمالية يوم الخميس.

ويأتي ذلك على خلفية التقارير المتضاربة حول الحالة الصحية للزعيم الكوري الشمالي، حيث تحدثت مصادر إعلامية في كوريا الجنوبية عن أنه تلقى العلاج من مرض قلبي وعائي هذا الشهر.

لكن مسؤولين في كوريا الجنوبية والصين نفوا في وقت لاحق صحة هذه التقارير، كما شكك فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أول تحرك من «الأعلى للإعلام» ضد إعلان قطونيل

15298 إصابة و199 وفاة بكورونا فى إسرائيل

تفاصيل الحالة الصحية لـ زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون.. هل توفى بالفعل؟

للمصريين بالمملكة.. خطوات وشروط تقديم طلب العودة عبر «أبشر»

الصور

image description

شبل عبد الجواد: نصر أكتوبر أكبر حرب عالمية في العصر الحديث

image description

بـ«فسيخ ورنجة وبصل».. احتفالات المصريين في شم النسيم (صور)

image description

محمد الباز يوقع عقد نشر "الكتاب الأهم فى الصحافة المصرية" مع دار ريشة

image description

رمضان بلا فانوس.. رزق وفرحة لم يتركهما كورونا للشهر الفضيل

image description

سوق عشوائى بحلوان يتحدى قرارات الحكومة فى غياب الحى (صور)

الأكثر قراءة

حبس سما المصرى 4 أيام على ذمة التحقيق

تفاصيل الحالة الصحية لـ زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون.. هل توفى بالفعل؟

«نيويورك بوست»: وفاة كيم يونج زعيم كوريا الشمالية

أول تحرك من «الأعلى للإعلام» ضد إعلان قطونيل

إنفوجراف

image description

خدمات تقدمها وزارة العدل للمواطنين (إنفوجراف)

image description

خبير استراتيجي: ليبيا أحد أهم محاور الأمن القومي المصري

image description

«الأزهر» يبين 44 مسألة فقهية حول المفطرات (إنفوجراف)

image description

خريطة الأنشطة الاقتصادية الأعلى أجرًا (إنفوجراف)

أيام زمان

ابتهالات بقرار جمهوري.. القصة الكاملة لأنشودة «مولاي» لـ النقشبندي

التمثيل أنقذ فنانًا كبيرًا من التسمم وبتر ساقه.. «هرب من المستشفى فتم شفائه»

سر كراهية توفيق الحكيم لشهر أكتوبر.. فقد فيه شيئًا ثمينًا فشل في استرداده

لهذا السبب نام أحمد زكي في ثلاجة الموتى حيًا ثم أنقذ نفسه من الموت.. «قلبه كاد يتوقف»

نجم الساعة

ابتهالات بقرار جمهوري.. القصة الكاملة لأنشودة «مولاي» لـ النقشبندي

الصحة

هل تقضي أشعّة الشمس على كورونا ؟

افحص نفسك.. علامة في اللثة تشير إلى الإصابة بمرض مزمن

«الصحة العالمية» تحيي اليوم العالمي للملاريا غدًا

تغير لون طبيبين صينيين مصابين بكورونا الى الأسود بعد تعافيهما

منوعات

إمساكية اليوم الثالث من رمضان.. موعد أذان المغرب الأحد 26-4-2020 فى مصر

«عم محمد».. كهربائي عمره 70 عامًا يعمل في تصليح الأجهزة الكهربائية

«معلم الإنسانية».. «جمال» يطرح مبادرة لمساعدة الطلاب

«ميونخ» يبيع 100 ألف قناع وجه لمكافحة كورونا

مقالات الرأي
ثروت الخرباوي
أبطالى فى السينما والدراما.. سلامٌ على الخواجة عبدالقادر
د.أحمد الخميسى
وداعًا سيبولفيدا.. كاتب المقاومة والكبرياء
ماجد حبته
جوْعَى المسلمين أم البريطانيين؟!
نرمين يسر
«حظر التجوال».. اللافتة التى تخلص منها مدبولى
المزيد

الثقافة

كيف وصف «ستانلي لين بول» بائع السوبيا والعرقسوس بالقاهرة؟

احتفالًا بتحرير سيناء.. إتاحة كتاب «الجيش المصرى البرى والبحرى» عبر بوابة الثقافة

«بيت الشعر» ينشر قصيدة «التباس» لـ حسين صالح خلف الله

بالتعاون مع الأوقاف.. هيئة الكتاب: إتاحة 10 عناوين من «رؤية» عبر بوابة الثقافة