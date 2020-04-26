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الأحد 26 أبريل 2020 الموافق 03 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

الحلقة الثالثة من مسلسل «الفتوة»

الأحد 26/أبريل/2020 - 12:44 ص
الحلقة الثالثة من
الحلقة الثالثة من مسلسل «الفتوة»
حسين الجندي
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بدأت الحلقة الثالثة من مسلسل «الفتوة»، الذي يقوم ببطولته النجم ياسر جلال على شاشة قناة الحياة، في الثانية عشر صباح اليوم الأحد، حيث ظهر حسن الجبالي في مقدمة الأحداث وهو يقابل الشيخ مبروك «أحمد خالد صالح» الذي يأم أهل الجمالية في الجامع، بينما ظهر حفل زفاف حنوئة، وهو مساعد حسن الجبالي «ياسر جلال» والذي يقوم بشخصيته الفنان «عبدالرحمن القليوبي».

واحتفلت الجمالية بحفل الزفاف في جميع أهل الحارة وبحضور حسن الجبالي «ياسر جلال»، وبحضور المعلم صابر فتوة الجمالية «الفنان أحمد خليل»، والمعلم سيد اللبان «الفنان رياض الخولي»، وبحضور عزمي الفتوة وهي الشخصية التي يقدمها الفنان أحمد صلاح حسني؛ بينما طلب سيد اللبان من المعلم صابر أبو شديد الحديث سويًا، والذي طلب أن يرجع إلي زوجته ليل في نفس الوقت طلب من فتوة الجمالية أن يقوم بتوبيخ حسن الجبالي بعد أن قام بضرب نجله.

وظهر ياسر جلال «حسن الجبالي»، أمام سيد اللبان، وصابر أبو شديد والذين تحدثا معه بخصوص قيامه بضرب نجل اللبان ليحدث صراعًا بين الثلاثي يتطرق بعد أنا قام حسن الجبالي بتقبيل رأس سيد اللبان تنفيذًا لأوامر صابر أبو شديد.

وظهرت «ليل» الفنانة مي عمر بعد أن تم خطفها من مجدي فكري، بينما حاولت الهرب بإغراء إحدي الفتيات هناك بإعطاءها الذهب، ولكن نهاية محاولة الهرب فشلت، بينما ستكشف أحداث الحلقة الرابعة عن باقي الأحداث.

المسلسل من تأليف هاني سرحان، ومن إخراج حسين المنباوي، ومن إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي، ويشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، وهي البطولة الرابعة للفنان ياسر جلال بعد مسلسلات رحيم، وظل الرئيس، ولمس أكتاف، حيث حقق من خلال تلك الأعمال نجاحًا كبيرًا في مواسم سابقة من شهر رمضان الكريم.

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