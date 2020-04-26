إسراء اللواح: فخورة بمسيرة والدى وحربه باسم الإنسانية

كشفت إسراء اللواح، ابنة الطبيب أحمد اللواح، تفاصيل خروجها من مستشفى أبو خليفة للحجر الصحي بالإسماعيلية، بعد 26 يومًا من دخولها الحجر الصحي، مشيرة إلى أنها أجرت 10 عينات كورونا، وجاءت أول 8 عينيات إيجابية، ثم التاسعة والعاشرة سلبيتين.وقالت خلال مداخلة هاتفية مع خالد أبو بكر، خلال برنامج «كل يوم» المذاع على شاشة «اكسترا نيوز»، إنها ذهبت لمستشفى العزل وكانت تعاني كحة شديدة وارتفاع في درجات الحرارة وضيق في التنفس، مشيرة إلى أنها ستقضى 14 يومًا حجر في المنزل منذ اليوم.وواصلت: «كنت فخورة بدعاء المصريين وترحمهم على والدى وحزينة لرحيله.. لقد استشهد في حربه باسم الإنسانية».