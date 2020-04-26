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الأحد 26 أبريل 2020 الموافق 03 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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فن

تفاصيل الحلقة الثانية من مسلسل «النهاية»

الأحد 26/أبريل/2020 - 12:34 ص
جريدة الدستور
محمد مجدي
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بدأت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل «النهاية»، بأحتجاز سهر الصايغ لعمرو عبد الجليل، بعد كشف ما تود فعله، وهو صناعه ريبوت ليوسف الشريف.

ويأتي الشخص الذي يعمل مع عبد الجليل في صناعة أدوات الريبوتات، وينقذه ويجسد شخصيته محمود الليثي، الا أنه يطلب منه أن يذهب ويبتعد عنها بعدما هددها بالسكين.

ويتبق عبد الجليل مع الصايغ على عمل الريبوت لكن بشروطه بعدما حالت أن تنتحر أمامه، وفي نفس الصدد يحاول أحمد وفيق أن يمسك يوسف الشريف متلبسًا وهو يعلم الأطفال مشاكل الطاقة وحلولها بطريقة غير شرعية.

وتستكمل الأحداث بذهاب يوسف الشريف إلى الملجأ لاستكمال رحلته في تعليم الأطفال، الإ أنه يفاجأ أن الأمن ذهب إلى هناك، ويحاول أن يصل إلية لنفيه إلى مناطق الاشعاع.

وخلال ذهابه إلى الملجأ يفاجأ أن هناك مجموعة من الملثمين الذين يقومون بخطفه والهروب من الشرطة بشكل ما، عبر مناطق غير معلومة، لتبحث عنه الشرطة في كل مكان.

وتنتهي الحلقة بقتل الشخص الذي يعيش ويحمي الأطفال في الملجأ بعدما يقوم بتهريبهم، حيث حاولوا الابتعاد عن المكان الذي تتواجد فيه قوات الأمن.

المسلسل بطولة يوسف الشريف، وعمرو عبد الجليل، وسهر الصايغ، وناهد السباعي، وأحمد وفيق ومن تأليف عمرو سمير عاطف، وﺇﺧﺮاﺝ ياسر سامي.

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