وزيرة الهجرة عن إعادة العالقين: مصر متقدرش تقفل بابها أمام أولادها

أكدت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن جميع الجهات المعنية بالدولة تعمل على إعادة المصريين الراغبين في العودة لوطنهم، والذين يعانون مشاكل في السكن والإقامة وعدم وجود مصدر الدخل، مضيفة:" مصر لم تغلق أبوابها أمام ضيوفها.. وبالتالي مصر متقدرش تقفل باباها أمام ولادها".وقالت خلال مداخلة هاتفية مع خالد أبو بكر خلال برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "اكسترا نيوز" إن، الرحلات الجوية للخارج مستمرة لإعادة العالقين، سواء في آسيا أو الولايات المتحدة الأمريكية أو إفريقيا وأوروبا، طبقًا لجدول زمني، بناء على تصاريح السفر للطائرات وخط سير الطيران وأعداد العالقين.وعن أزمة المصريين العالقين في السودان، قالت إنه تم إعادة ألفي طالب مصري يدرسون في السودان، والحظر يبدأ من 6 صباحًا حتى 6 مساءًا، وبالتالي هذا التوقيت ضيق جدًا في الحركة، كما أن المعابر مغلقة الآن، مناشدة الطلاب المصريين بالسودان بتسجيل بياناتهم في السفارة لإعادتهم، مضيفة: " اتعامل مع المواطنين كأنى أم".وأوضحت أن، الدولة تمر بظروف استثنائية لم تحدث من قبل، والدولة تبذل أقصى ما لديها لإعادة العالقين الراغبين في العودة لوطنهم.