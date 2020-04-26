«الصحة» تكشف سبب زيادة الإصابات بفيروس كورونا

قال الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة، إن الوضع في مصر مستقر والحفاظ على هذا الوضع مقترن بشكل أساسي بسلوك المواطن في الشارع ووعيه.وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «القاهرة الآن» المذاع على فضائية «العربية الحدث»، أن تصاعد أعداد الإصابات منذ الأربعاء الماضي يأتي معبرًا عن سلوك الشارع بأكمله عندما شهدت الشوارع تكدسًا وتزاحمًا مع شراء احتياجات شهر رمضان المبارك.وأردف:«كنا بقالنا فترة في منحنى ثابت لكننا كسرنا هذا المنحنى وبدأت الأرقام تتصاعد كنتيجة رئيسية لسلوك المواطنيين قبل رمضان»، معربصا عن عن أمله أن يكون كسر منحنى الثبات مؤقتًا وأن تعاود الأرقام الانخفاض مع حلول الثلاثاء والأربعاء المقبلين.ووجه رسالة للمواطنين، قائلًا:«حتى الآن مازالت هناك في بعض القرى تقيم صلاة التروايح فوق أسطح المنازل، وهناك بعض التجاوزات وعدم الاهتمام بالتباعد الاجتماعي من قبل المواطنين».وانتقد رئيس لجنة مكافحة كورونا، إهمال المواطنين فكرة ارتداء الكمامات مقارنة ببداية دخول الفيروس، موضحًا أن مرحلة الاستقرار تعني وصول أعداد الإصابات إلى مرحلة متناقصة لمدة أسبوع.