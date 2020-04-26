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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

التحالف: 129 خرقًا حوثيًا لتمديد وقف إطلاق النار باليمن

الأحد 26/أبريل/2020 - 12:27 ص
جريدة الدستور
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أعلن تحالف دعم الشرعية باليمن، أن ميليشيا الحوثي نفذت 129 خرقا لتمديد وقف إطلاق النار.

وأضاف التحالف - وفقا لقناة (العربية الحدث) الإخبارية - أن الانتهاكات شملت الأعمال العسكرية العدائية واستخدام أسلحة ثقيلة وخفيفة، وأكد التحالف استمراره في الالتزام بوقف إطلاق النار ودعم جهود المبعوث الخاص إلى اليمن.

كما أكد التحالف أنه يطبق أقصى درجات ضبط النفس الخاصة بقواعد الاشتباك، لكنه أشار إلى أنه يحتفظ بحق الرد المشروع لحالات الدفاع عن النفس ضد انتهاكات ميليشيا الحوثي.

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