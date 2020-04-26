روسيا: ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن كورونا فى العاصمة إلى 404

أعلن مركز الاستجابة الروسي لفيروس (كورونا) المستجد تسجيل 38 حالة وفاة جديدة في العاصمة الروسية (موسكو) خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بـ"كوفيد-19" بالعاصمة إلى 404 أشخاص.وذكر المركز - في بيان له اليوم - " توفي 38 شخصًا في موسكو، كانوا يعانون من مرض الالتهاب الرئوي، كما ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا ".يُشار إلى أن، البيانات الأخيرة التي أصدرتها جامعة (جونز هوبكينز) الأمريكية أفادت بأن إجمالي عدد الحالات المصابة بـ"كوفيد-19" على مستوى العالم تجاوز الـ 2.8 مليون شخصًا، كما بلغ عدد الوفيات 200698 حالة، في حين تعافى أكثر من 810 الاف.